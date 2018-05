Američané jsou favority, píší v zámoří před bitvou s Čechy

Zatímco v České republice převládá před čtvrtfinálovým soubojem s Američany na hokejovém MS spíše mírný optimismus, v zámoří pasují do role favorita celek USA. Alespoň prestižní magazín The Hockey News určil předzápasové role naprosto jasně.

Před čtvrtfinále rozdělil osmičku týmů usilující o medaile a celkový triumf do tří kategorií. Mezi favority zařadil kromě USA také Finy a Švédy.

Do kategorie dalších kandidátů na medaile pak postavil vedle České republiky také Kanadu a Rusko. Švýcarům a Lotyšům pak přiřkl nálepku černých koňů.

Rozhodne Kane?

„Z historického pohledu by asi Američané neměli být řazeni k favoritům, protože na MS nezískali zlato od roku 1960, stříbro brali naposled v ročníku 1956 a v posledních dvaceti letech přivezli jen třikrát bronz. Patrick Kane je ale sám schopen rozhodovat zápasy a Američané zatím nastříleli na turnaji víc gólů než kterýkoliv jiný tým. Jestli je někdo schopen dojít na vrchol čistě ofenzivní silou, pak je to tým USA," píše The Hockey News.

U českého týmu zase upozorňuje na fakt, že žádný jiný celek neprošel do čtvrtfinále s tolika těsnými výhrami s odkazem na vítězství v prodlouženích nad Slováky a Rusy, na nájezdy se Švýcary a triumf nad Rakouskem pouhým jednogólovým rozdílem.

„Tohle opravdu není nijak velkolepé, na druhou stranu to naznačuje, že Češi se udrží v zápase s jakýmkoliv soupeřem. Jejich střelecká produktivita je skutečně kolektivní prací, protože gólový zápis má hned 12 hráčů, což naznačuje, že každá lajna může udeřit, když se naskytne příležitost," všímá si zámořský magazín.

Zároveň dodává, že pokud by se Jandačovu týmu podařilo Američany vyřadit, může je to klidně nakopnout až k cestě za zlatem.