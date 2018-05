OČIMA LEGENDY: Vidím obraz českého hokeje. Třeba za rok...

Prohráli jsme, je to fakt, Američané byli o gól lepší a čtvrtfinále je opět stopkou pro český tým na mistrovství světa. Začátek klukům nevyšel, možná to bylo nervozitou, nevím, ale soupeř měl navrch a ukázala se síla amerického kapitána, který rozhodl a poslal po vítězství 3:2 USA do semifinále.

Patrik Kane je rozdílový hráč, má velké úspěchy v NHL, třikrát vyhrál Stanley Cup, on byl tím hráčem, který vstřelil dva góly, on rozhodl, tohle je velký hráč. Ti jsou v takových zápasech důležití.

Ve druhé třetině se kluci zvedli, bojovali a srovnali krok i tempo, což bylo skvělé. Po srovnání na 2:2 hra vypadala úplně jinak, Řepík s Nečasem to pěkně trefili.

Do branky nakonec trenéři postavili Pavla Francouze, dostal přednost před Davidem Rittichem. Byla to dobrá volba. Francouz předvedl parádní výkon, několik velkých šancí chytil, skóre mohlo být taky jiný.

Nedáš, dostaneš. Tohle přesně se stalo na konci zápasu. Roman Červenka měl šanci, puk šel vedle a Američané vyrazili do protiútoku, Hronek upadl. A rozhodující gól trefil Kane. Ano, klíčový a rozdílový hráč, musím to zopakovat.

Poslední medaili jsme získali na světovém šampionátu v roce 2012, stále čekáme, kdy to zase dopadne, ale nepřešli jsme přes čtvrtfinále, což je klíčový zápas. Musíme si říct, že to je současný obraz českého hokeje. Špička je vyrovnaná a nám patří pozice okolo pátého místa, což je hranice čtvrtfinále. Komu by se nelíbila medaile, ale podívejte se, jak jsme velká země, kolik u nás hraje hokej lidí a jak to je u Američanů, Kanaďanů, Rusů.

Ale je tu sázka na mladé hráče, podívejte se třeba na Martina Nečase, ten se mi líbil. Až kluci naberou další zkušenosti, tak může být líp. Třeba za rok...