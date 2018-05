Těším se na další roky, hlásí česká hokejová naděje po MS

Nevědělo se, teď už se ví. Devatenáctiletý Martin Nečas zvládl hokejové mistrovství světa. Neměl zkušenosti s mezinárodním hokejem dospělých, nestihl přípravný kemp, dohrával finále extraligy s Kometou Brno. Trenéři ho přesto povolali do národního týmu a on ukázal, že může být jedním z tahounů do dalších let. Snad let medailových. „Všichni jsme si mistrovství světa užili, byl to dobrý turnaj, ale zase to byl neúspěch. My mladí si z toho vezmeme zkušenosti a budeme se to snažit napravit v dalších letech,“ řekl po příletu z Dánska forvard, který se bude chtít příští sezónu prosadit v NHL v týmu Caroliny.