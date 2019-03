V české extralize vyhrál v dresu Plzně hned dvakrát tabulku střelců, z osobního hlediska ale ještě nezažil tak povedenou sezonu jako tu aktuální. Hokejový útočník Dominik Kubalík z Ambri-Piotta ovládl kanadské bodování základní části nejvyšší švýcarské soutěže a zároveň byl vyhlášen i nejužitečnějším hráčem ligy. Třiadvacetiletý kanonýr by mohl pro příští ročník zamířit do NHL, v níž na něj vlastní práva Chicago. Tak daleko ale Kubalík zatím nekouká a soustředí se na boj o účast na květnovém mistrovství světa na Slovensku.

Ceníte si víc prvenství v tabulce produktivity, nebo vítězství v anketě o nejužitečnějšího hráče?

Doma už jsem sice vyhrál nejlepšího střelce, ale ovládnout bodování se mi nikdy nepovedlo. To je víc než vévodit kanonýrům, protože nezáleží jen na gólech. Musím ale říct, že mě hodně potěšil i ten nejužitečnější hráč. Vždyť o tom rozhodují kapitáni a hlavní trenéři všech týmů ligy.

V Česku dostává vítěz kanadského bodování trofej, ve Švýcarsku je to stejné?

Možná něco dostanu, ale ještě o tom nemám žádné informace. Asi na to ale dojde, protože spoluhráč Dominic Zwerger dostal loni cenu pro nejlepšího nováčka sezony.

Sezona Dominika Kubalíka ve švýcarské lize: Základní část Play off Zápasy 50 5 Góly 25 1 Asistence 32 5 Body 57 6

Ve švýcarské soutěži nastupuje nejproduktivnější hráč každého týmu se žlutou helmou a dresem s nápisem Top scorer na zádech. Vy jste je nosil téměř celou sezonu. Nepřipadal jste si občas jako maják? Že soupeř hned ví, kdo proti němu stojí?

Je fakt, že je člověk hodně na očích. Občas jsem si přišel i jako terč. Člověk kolikrát dostane sekyru přes nohy a ani neví, odkud přiletěla. Během zápasů jsem ale jinak moc nevnímal, co mám na sobě. Když jsem se pak ale na sebe koukal na záznamech, bylo to fakt hodně vidět.

Když se ohlédnete za klubovou sezonou, mohla vůbec být z osobního pohledu povedenější?

Musím říct, že jsem se zaměřil a zapracoval na spoustě aspektů hry. Třeba na defenzivní činnost v obranném pásmu, což mi dřív dělalo velký problém. Kanadské body jsem sice i dřív pravidelně sbíral, někdy jsem se ale ocitl ve statistice plus/minus v záporných číslech. Myslím, že jsem se v tomto ohledu posunul, o čemž svědčí třeba to, že mě trenér důvěřoval natolik, že mě začal posílat i na oslabení tří proti pěti, což se mi nikdy nestávalo. Celkově to ale byla super sezona; z individuálního hlediska i týmového.

Co přesné jste zlepšil v obranných činnostech?

Hlavně jde o vykrývání prostorů a práci s holí. Abych hokejkou i tělem vykrýval co nejvíc prostoru. Hodně jsem taky zapracoval na hře v předbrankovém prostoru při oslabení. Vím, že musím být platný na obou stranách hřiště a být komplexním hráčem. Třeba se mi nepoštěstí, že budu hrát první přesilovku, tak musím umět pomoct i něčím jiným.

Dominik Kubalík během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Ambri-Piotta se po pěti letech dostala do play off, z něhož ale vypadla už ve čtvrtfinále, když jste proti Bielu vyhráli jediný zápas. Nepomýšleli jste ještě dál?

Na to, jaký jsme měli tým my a jaký Biel, bylo čtvrtfinále velký úspěch. Nemyslím si ale, že jsme byli od postupu daleko, protože jsme je hodně trápili. Brzdila nás ale produktivita, málo jsme se prosazovali. Biel naopak dává spoustu gólů, v tom je v lize dominantní. Asi jsme to měli hrát víc odzadu.

V klubu máte smlouvu i pro příští rok. Dodržíte ji?

Zatím jsme se o tom nebavili. Rozloučili jsme se s tím, že mám platnou smlouvu a že se uvidí, co se bude dít v létě.

Během něj by mohla proběhnout jednání o vašem odchodu do NHL, kde na vás vlastní právo Chicago, které jej na konci ledna získalo od Los Angeles...

Ta možnost samozřejmě existuje. Já jsem se na to ale zatím nezaměřoval a ani o tom nechtěl nic vědět, protože tyhle věci akorát motají hlavu a člověk začne přemýšlet o něčem jiném, než by měl.

Asi vám ale neuniklo, že Chicago odstartuje příští ročník NHL zápasem v Praze proti Philadelphii...

To jsem samozřejmé nemohl neslyšet a je to super zpráva. Kdyby se mělo něco stát, tak by to samozřejmě bylo fajn.

Sledujete teď zápasy Blackhawks?

Nedá se říct, že bych vyložené koukal jen na Chicago. Každé ráno si snažím pouštět highlighty zápasů a koukám i na Kučerova nebo McDavida.

Hokejový útočník Dominik Kubalík se ve středu zapojil do přípravy národního týmu před MS.

Vlastimil Vacek, Právo

Švýcarská liga má v zámoří dobý zvuk?

Hodně se zvedla, když v sezoně 2015/16 nastupoval za Curych Auston Matthews. Když zase byly v NHL výluky, hodně hráčů z NHL odešlo hrát do Švýcarska. Nějaký zvuk švýcarská liga určitě má, ale to je otázka spíš na někoho jiného.

Kdyby angažmá v Chicagu nevyšlo, pokračoval byste tedy v Ambri?

Určitě. Kdyby se nic nedělo, tak mi běží smlouva v Ambri a vrátil bych se zpátky.

Do jaké doby byste chtěl mít jasno?

Vůbec nevím. Ještě jsem ani nemluvil s agentem a nepřemýšlel o tom. Teď se soustředím, abych byl stoprocentně připravený na reprezentaci.

Byt v Bellinzoně, odkud do Ambri denně dojíždíte, jste tedy zatím nevyklízel?

Vyklízel, protože kdybych v klubu pokračoval, chtěl bych něco jiného. Máme totiž malého pejska a chtěli bychom něco se zahrádkou.

Takže domeček?

Buď, nebo byt se zahrádkou. My jsme sice zahrádku měli i teď, jenže bez plotu. Což je s pejskem trochu problém.

Dominik Kubalík přichází na sraz české hokejové reprezentace.

Petr Hloušek, Právo

Říkal jste, že se nyní plně koncentrujete na reprezentaci. Cítíte, že výkony ve švýcarské lize jste si na sebe ušil bič?

Možná to tak bude, ale já se snažím takové věci nepřipouštět. Když se mi začalo dařit v prvním roce angažmá v Plzni, trošku jsem s tím měl problém, neuměl jsem s tím pracovat. Sám od sebe jsem očekával, že musím, a nebylo to ono. Když o tom člověk víc přemýšlí, tak je to ještě horší. Proto se to snažím brát tak, jak to je.

Vidina šampionátu na Slovensku, kam dorazí tisíce českých fanoušků, je hodně lákavá?

Zažil jsem to minulý rok v Dánsku poprvé a bylo to super. Bylo tam hodně českých fanoušků, a i proto je obrovská lákačka a motivace dostat se do kádru pro mistrovství na Slovensku. Bude to jako mistrovství Praze, dorazí nás podpořit spousta Čechů.