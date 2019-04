Milan Gulaš z Plzně, Guntis Galvins a Martin Růžička, oba z Třince v akci během semifinále play off.

„Martin Zaťovič mi sice říkal, že je rozbitej, ale myslím, že bude lepší, když se k mužstvu připojí už teď," vysvětloval Říha, proč se nejproduktivnější hráč Komety tohoto extraligového play off dostaví k mužstvu už v úterý. Je však pravděpodobné, že do zápasů s Německem ve středu a čtvrtek v Karlových Varech ještě nezasáhne.

Kromě Zaťoviče se Štencelem uvažuje Říha i o dalších dvou Brňácích; Ondřeji Němcovi a Petru Holíkovi. „Ondra mi sám psal, že svou účast vidí tak na pět procent. Nechám mu týden, ať trošku vydechne a pak mu zavolám. Uvidíme, jestli ta procenta vzrostou," prohlásil reprezentační trenér.

Ondřej Němec z Komety Brno.

Vlastimil Vacek, Právo

V úterý vítal na tréninku první posilu z NHL, Filipa Chytila z NY Rangers. Devatenáctiletý útočník ale v tomto týdnu ještě nenastoupí. „Zatím nemáme od jeho klubu povolení, aby mohl hrát. V Karlových Varech s námi bude jen bruslit a trénovat," uvedl Říha, jenž má aktuálně v kádru tři brankáře, jedenáct obránců a šestnáct útočníků.

Příští týden, kdy se národní tým bude připravovat na Slovensku, s nímž odehraje i dva přípravné duely, by pak měli dorazit i Jakub Voráček a Radko Gudas z Philadelphie.

Jak by mohla vypadat sestava pro středeční duel s Německem: Jakub Kovář (Bartošák) - Polášek, Zámorský, Kolář, Kundrátek, Krejčík, F. Pavlík, Jordán, Mozík - D. Kubalík, R. Hanzl, Řepík - Sekáč, T. Zohorna, H. Zohorna - Červený, Fořt, Tomášek - Zdráhal, Mertl, Beránek

Další posily z NHL pak můžou přibýt po prvním kole play off zámořské soutěže. „Trošku nás zaskočilo, jak se některé série vyvíjejí. Přiznám se, že jsme počítali s něčím trošku jiným," usmíval se Říha a měl na mysli především suveréna základní části Tampu Bay s Čechy Ondřejem Palátem a Janem Ruttou, která prohrává 0:3 s Columbusem, a Pittsburgh s Dominikem Simonem, jenž stejným poměrem zaostává za NY Islanders.

„A samozřejmě fandím Torontu," nezastírá Říha, že konec Bostonu by se mu líbil kvůli možné účasti Davidů Pastrňáka s Krejčím na MS v Bratislavě a Košicích.

Jakub Kovář přichází na sraz hokejové reprezentace před přípravnými zápasy s Německem.

Vlastimil Vacek, Právo

„Chtěli bychom, aby mužstvo někteří hráči (z NHL) posílili. Ale mít v týmu hráče z NHL jenom proto, že hrají právě NHL, to by byla cesta někam, kam jít nechceme," říká Říha jasně, že s posilami z NHL to nechce přehánět.

Monitoruje i situaci českých hráčů ve farmářské AHL, v níž o víkendu skončila základní část. „Máme některá jména napsaná a dokonce i přislíbená, ale manažeři klubů jsou trošku nevstřícní. Třeba u Filipa Hronka z Grand Rapids je to boj," krčí kouč rameny.