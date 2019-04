Ve své druhé sezoně v zámoří si získal pevné místo v kádru hokejistů NY Rangers a upozornil na sebe zejména v listopadu, kdy se střelecky dokázal prosadit v pěti zápasech v řadě. Devatenáctiletý útočník Filip Chytil sice s Jezdci do play off NHL nepostoupil, sezonu si ale prodlužuje v národním týmu. Do jeho přípravy na MS se jako první zámořská posila připojil v pondělí v Karlových Varech.

Před rokem jste si v národním týmu odbyl premiéru, a nakonec si zahrál i na MS v Dánsku. Cítíte, že za těch dvanáct měsíců teď dorazil k národnímu týmu jiný Filip Chytil? Vyspělejší, sebevědomější?

Je to rozdíl, během roku jsem posbíral pár zkušeností. Odehrál jsem spoustu zápasů a věřím, že jsem úplně jiný hráč než loni. Zapracoval jsem na všemožných detailech své hry, získal jsem zkušenosti.

Jste i otrkanější? Že občas na ledě zkusíte věci, do kterých byste se dřív nepouštěl?

I předtím jsem si to dokázal dovolit. Souvisí to i s důvěrou trenéra a mně tahle sezona pomohla i po psychické stránce. Přijdu si zocelenější.

Asistent trenéra Robert Reichel (vlevo) a Filip Chytil během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Minulý ročník jste putoval mezi prvním týmem Rangers a farmou, zatímco nyní už jste v NHL strávil celou sezonu. Jste spokojený, jak jste se v NHL zabydlel?

Před sezonou jsem si dal cíl, abych ji celou strávil v NHL. A to jsem splnil. Mohlo to ale být o trošku lepší, hlavně z týmového hlediska. Škoda, že jsme neudělali play off.

Vy jste nejvíce zazářil v listopadu, když jste skóroval v pěti zápasech po sobě, což se žádnému českému náctiletému hráči v NHL nepovedlo...

Je fakt, že tohle bylo hodně výrazné období a byl jsem za něj moc rád, protože předtím jsem v prvních sedmnácti zápasech nedal žádný gól.

Sezona Filipa Chytila v NY Rangers: Zápasy 75 Góly 11 Asistence 12 Plus/minus -22 Prům. čas na ledě 13:47

A pak takový uragán. Měl jste tehdy pocit, že vám do branky spadne snad všechno, na co sáhnete?

Když jsem hned při prvním střídání dal v pátém zápase v řadě gól, říkal jsem si, že to snad není možný. I spoluhráči, kteří byli se mnou na ledě, říkali, že mi hokejka asi hoří. Každá série ale jednou skončí a u mě to bylo na čísle pět.

Pak přišly i těžší časy. Pomohlo vám, když Rangers na konci února povolali z farmy obránce Libora Hájka?

Samozřejmě, hlavně po psychické stránce. Předtím jsem si mohl česky popovídat jenom s někým z rodiny, když za mnou přiletěl, nebo po telefonu. Libor přišel do týmu v době, kdy mi to moc nešlo. I když jsem ani potom moc nebodoval, stejně jsem cítil, že moje hra jde nahoru. Jenže pak jsme se oba bohužel zranili. I tak to ale bylo skvělé, strávili jsme spolu spoustu času.

Soudíte, že v příští sezoně nároky na vaše výkony v Rangers ještě vzrostou?

Po sezoně jsem měl mítink s trenéry a shodli jsme se, že nejdůležitější bude pro mě léto, abych se dobře připravil na nový ročník. Snad se probojuju na mistrovství světa, i to by mi mohlo pomoct v sebevědomí. Věřím, že se na novou sezonu připravím nejlíp, jak budu moct, a mé výkony budou zase lepší.

Filip Chytil v dresu NY Rangers.

Ed Mulholland, Reuters

A aby konečně vyšlo play off, v němž Rangers poslední dva roky chyběli, což naposledy zažili v sezoně 2003/04?

Je fakt, že naši fanoušci z toho nejsou moc nadšení. Ale máme mladý tým, na letošním draftu si navíc budeme vybírat jako druzí. Věřím, že máme nadějnou budoucnost. I kvůli osobě kouče Davida Quinna, který dřív trénoval na univerzitě a ví tak, jak se pracuje s mladými kluky. Je na nás přísný, ale férový. Přesně ví, jak se v daný moment zachovat.

Jak jste si v teenagerském věku zvykal na život bez rodičů a přítelkyně v New Yorku?

Rodiče, brácha i přítelkyně se snažili za mnou létat, jak nejvíc to šlo, když měli možnost a čas. Každé chvilky s nimi jsem si vážil. V New Yorku je život jiný než kdekoliv jinde. Možná si nikdo nedovede představit, jak je to tam těžké. Provoz ve městě, spousta lidí... Pomohli mi i spoluhráči, většina z nich bydlela kolem mě. Když byla nuda nebo jsme něco potřebovali, dali jsme si sraz a zašli na večeři. To mi pomáhalo.

Takže jste se necítil sám a ztracený v New Yorku?

Ne, vůbec ne.

I rušný provoz na silnicích už zvládáte?

Ještě nemám řidičák, takže mě vozili spoluhráči. Nebo taxík. (směje se)

Filip Chytil (vlevo) a Robin Hanzl během tréninku hokejové reprezentace před přípravnými zápasy s Německem.

Vlastimil Vacek, Právo

Sezonu si nyní prodloužíte v reprezentaci, v níž zabojujete o MS. Hodně jste se do národního týmu těšil?

Moc. Jsem rád, že tady můžu být. Budu se snažit ukázat to nejlepší, co je ve mně. Moc se těším na zápasy a doufám, že si vybojuju účast na šampionátu.

Ve středu a ve čtvrtek ale proti Německu v Karlových Varech ještě nenastoupíte...

Musí dorazit povolení k zápasům od Rangers, ale věřím, že to bude všechno brzy v pořádku. Zatím tedy budu jen trénovat.