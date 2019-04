„Do obrany to nebylo vůbec ono, chyběl mi tam důraz před vlastní brankou, prakticky celý mančaft neplnil defenzivní povinnosti," litoval kouč. „Musíme si udělat daleko větší pořádek ve hře, líp se domluvit a držet systém. V obranném pásmu je dost chaos, dostali jsme opakovaně čtyři góly od slabších soupeřů. To není vůbec dobře, ale ještě máme čas na tom do šampionátu pracovat," mínil kapitán Jan Kolář.

Skóre přitom otevřel Jakub Krejčík, jenž se trefil při debutu v prosinci 2011 a druhou branku tak přidal až při 85. startu za národní tým. „Měl jsem štěstí, že brankář si puk vyrazil za sebe a spadl mu za čáru. Z gólu mám radost, ale jinak jsme v obraně měli spoustu okének. Švédové nebo Rusové by nás za to nemilosrdně trestali," líčil obránce z finské Raumy.

O osmnáct vteřin později Češi vedli 2:0 a vše vypadalo růžově, ale Němci z přesilovek rychle smazali manko. „Začali jsme úžasně, bohužel jsme pak ale shořeli v hlavách. Kluci začali zbytečně bláznit, dělali jsme stejné chyby jako v Linci. Soupeř byl disciplinovanější, my hodně propadali. Zatímco Němci postavili hru na brejcích, my se to snažíme dohrát až do prázdné branky. Kovář byl trochu chudák, když mu tam pouštíme hráče volné pro dorážku," krčil rameny Říha a přiznal, že se mu po výhře ulevilo.

„Alespoň se nám ale zřetelně ukazuje, kdo z hráčů to může hrát a kdo ne. Bohužel elitní dva centři nám zase nedokázali dění na ledě uklidnit, ti musí do hry vnést jistotu. Překvapivě nejlépe v tomto směru od začátku přípravných utkání funguje Fořtova lajna, která je aktivní a dělá, co má," líčil Říha.