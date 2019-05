Do české branky se místo Patrika Bartošáka postavil Šimon Hrubec, jenž zažil vydařený debut na světovém šampionátu. Reprezentační trenér Miloš Říha provedl i další drobné korekce v sestavě, když do druhé formace posunul křídelníka Jakuba Vránu, který dvěma góly zazářil proti Švédsku. Řepík se posunul do třetí lajny ke Kovářovi s Kubalíkem, s bratry Zohornovými pak ve čtvrtém útoku nastupoval Dmitrij Jaškin.

Čechům stačilo jen pár minut k tomu, aby se dostali do pohody. Hlavní postavou úvodu se přitom stal Filip Hronek. Jeho ránu od modré jemně ztečoval bruslí do branky obránce Holos. V 7. minutě pak stejnému hráči nabil Kubalík a obránce Detroitu nasměroval puk pod horní tyč. Zaplněná hala, v níž znovu vládla fantastická atmosféra, si přála další góly v norské síti. Palát s Kubalíkem ale neuspěli a přišly komplikace. Nejdříve zblízka netrefil Trettenes, pak ale hráli Seveřané přesilovku, kterou tvrdou ranou z první využil Lindström. Soupeř začal nebezpečně zatápět a nováček Hrubec vytáhl několik velmi dobrých zákroků.

Klíčový moment pak přišel ve 14. minutě. Po faulu kolenem, po němž odjel za pomoci spoluhráčů do kabin s bolestivou grimasou v obličeji Rosseli Olsen, obdržel dvouminutový trest Gudas. Norové nesehráli špatnou přesilovku, jenže vyrovnání se nedočkali. Naopak ujel Frolík a skrytou střelou pouhou sekundu před návratem Gudase na led upravil na 3:1.

Náskok pak domácí pojistili zkraje prostřední dvacetiminutovky. Voráček v početní výhodě nejprve orazítkoval tyč, o chvíli později ale našel před brankou Frolíka, který usměrnil kotouč za Haukelanda.

Pátou trefu měl na hokejce Hronek, který byl při střelecké chuti. Hned dvakrát nebezpečně vypálil, Haukeland však puk za svá záda nepustil. Radost českých fandů však přece jen vypukla, když ve 34. minutě dělovkou propálil norského brankáře Řepík. Češi kontrolovali hru a hledištěm obíhaly mexické vlny.

Michal Řepík(druhý zprava) se raduje z gólu se spoluhráči Filipem Hronkem (vlevo) a Dominikem Kubalíkem (zády).

Vít Šimánek, ČTK

Publikum pak vytrysklo v nadšení ještě šest vteřin před druhou přestávkou, kdy se na video kostce nad ledem objevil Jaromír Jágr, který se vrátil na místo, kde před osmi lety nasázel ve čtvrtfinále MS proti USA hattrick. Diváci skandovali jeho jméno a legendární útočník jim pokynul rukou.

Do závěrečné části nasadili Norové místo Haukelanda mezi tyče Holma a brzy se dočkali snížení po trefě Oldena. Jenže jejich radost dlouho netrvala. Krátce nato tečoval Chytil střelu Rutty a sedmý gól přidal ve 45. minutě Kubalík. Před více než devíti tisíci diváky tak Češi slavili výhru 7:2.