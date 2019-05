V minulém utkání s Itálii se mezi tyčemi představil Pavel Francouz a kryl všech patnáct střel. Brankář Colorada bude chytat i proti Rakušanům, i když se dopoledního dobrovolného rozbruslení nezúčastnil. Na led šli pouze jeho parťáci Bartošák a Hrubec, obránci Zámorský, Hronek, Sklenička a útočníci Gulaš, Jan Kovář, Kubalík, Hynek Zohorna a Chytil.

Do sestavy se po jednozápasové pauze vrátí bratři Tomáš a Hynek Zohornové. "Všechny hráče budeme chtít zapojit do hry," tvrdil asistent trenéra Robert Reichel. Olympijský šampion z Nagana během rozbruslení ohromil svým uměním, když si nachystal mezi kruhy deset puků a golfákem je neomylně posílal do sítě, přičemž drtivá většina z nich skončila v horním koutu branky.

"Byla to jenom taková zkouška, potřeboval jsem si protáhnout záda. Sám se sebou jsem prošel," smál se kouč, jenž kariéru ukončil před devíti lety. Ukázal však, že to má stále v ruce...

Takhle pálí Robert Reichel!

SPORT.CZ

Odpolední zápas proti Rakousku začne v bratislavské hale od 16.15 hodin. Národní tým, jenž má už jistou účast ve čtvrtfinále, se utkal s protivníkem už v přípravě před MS v rámci Euro Hockey Challenge. Ve Znojmě vyhrál 3:1 a odvetu v Linci pak 5:4 po samostatných nájezdech.

"Čeká nás daleko těžší soupeř, než byli Italové. Jsou hodně brusliví, agresivní a snaží se dohrávat souboje," připomíná Reichel.

Rakušané jsou po pěti duelech na šampionátu bez bodu při skóre 6:28.