"V žádném případě jsem netušil, že bych se dostal v počtu mezistátních utkání za Česko na tak fantastické číslo. Snažím se užívat každý start, nikdy nevím, kdy to bude naposledy. Ještě by to chtělo si tady vzít nějaký kov na památku. Medaile je vždycky nejvíc. Tím, že český hokej dlouho žádnou nezískal, tak by každá měla cenu zlata," vykládá Kolář, jenž s národním týmem hrál třikrát na velkých akcích semifinále, jenže na světových šampionátech v Minsku 2014, v Praze o rok později i na loňské zimní olympiádě v Pchongčchangu se musel vyrovnat s konečnou čtvrtou pozicí.

Takhle pálí Robert Reichel!

SPORT.CZ

Dbutoval 15. prosince 2009 v duelu v Košicích proti Slovensku. Při vítězství 3:2 po samostatných nájezdech byl jedním ze sedmi nováčků. „Slováci tenkrát pozvali český nároďák na svoji oslavu a trenér Růžička tam vzal šest týdnů před olympiádou mladší kluky. Budu si to pamatovat napořád," říká Kolář.

Kolář počítá o jeden udel méně

Podle oficiálních statistik má před duelem s Rakouskem na kontě 99 zápasů a vstřelil sedm branek. Sám obránce si ale počítá o jeden duel méně. Po premiéře se dočkal další šance až v únoru 2012 na Švédských hrách ve Stockholmu a tam při úvodním zápase domácích seděl jako sedmý na střídačce. „I když jsem do hry nezasáhl, tak mi za to sezení na střídačce započítali start," usmívá se Kolář.

Čeští hokejisté nastoupí proti Rakousku v pozměněné sestavě. Kdo bude chytat?

SPORT.CZ

Jak v Pardubicích, kde získal tituly v letech 2010 i 2012, tak i v reprezentaci, se potkával s jmenovcem útočníkem Janem Kolářem a tak se z něj stala jako z později narozeného 'římská dvojka', jelikož se u jeho jména pro rozlišení používala.

"Hodně si z nás dělali okolo srandu. Hlavně, že volali na jednoho a přitom jsme se otáčeli oba. Já jsem ho znal od juniorky, od brzké kariéry, a hned jsem si zvyknul, že jsme dva hráči stejného jména," prohlásil Kolář, jenž od listopadu 2012 působil v KHL, kde oblékal dresy Doněcku, Vladivostoku a Chabarovsku.

Filip Chytil si MS užívá. Na tréninku si dal speciální soutěž s Radkem Faksou

SPORT.CZ

Zkušenosti hokejové i životní

Když se ohlíží za téměř sedmi lety odehranými v cizině, napadá ho, že hlavním pozitivem bylo získání hodně zkušeností, nejen hokejových, ale i o životních. „Když žijete takhle dlouho v zahraničí, pak koukáte i na věci co se dějí v Česku, trochu jinak. Dokážete si víc vážit kvality života doma, když zjistíte, jak jsou některé věci jinde mizerné a lidi se mají daleko hůř. Právě po tom vykouknutí z určité bubliny si pak se ženou říkáme, jak je to u nás krásné," uvažuje Kolář, jenž musel skončit v Doněcku, když se tam rozpoutal válečný konflikt.

„Je mi děsně líto, jak to tam dopadlo. Pro lidi, co v té oblasti žijou, nastala hrozná situace, jsou obětí nějakých mocenských sporů," uvažoval Kolář.

Angažmá v české lize?

Teď hledá nové angažmá, není ani vyloučen jeho návrat do české soutěže. „Agent mi říkal, ať na to během mistrovství nemyslím, že něco pro mě určitě najde. Samozřejmě bych to chtěl mít rozlousknuté co nejdřív, ale žádný termín jsme si nedali, takže uvidím, jestli to bude za týden, nebo měsíc," říká 32letý obránce.

Legendární hokejista Jozef Golonka je smutný ze Slováků a věří, že Češi mistrovství světa vyhrají

Sport.cz

I když agentovi naznačil svou představu, nemá pevně dané, kde a na jak dlouho by chtěl smlouvu. „Rozhodovat se budu podle předložených nabídek a věřím, že budu mít z čeho vybírat. Variant je víc, včetně toho návratu do Pardubic. Zahraniční angažmá, nebo extraliga, teď je tak padesát na padesát," uvažuje Kolář

Hodně zvažuje, jestli se ještě pustit do takového hokejového života, při němž nemá moc čas na rodinu ani na kamarády. „V KHL furt někde lítáte, žijete spíš po hotelech než doma," jenž se o hokejové budoucnosti baví s manželkou. „Hokej hraju já, ale ona jezdí všude se mnou a podporuje mě, takže je jasné, že si k tomu řekne taky svoje," usmívá se.