Povinná výhra a exhibice, když shrnu výhru nad Rakouskem 8:0. Tohle není na hokejovém mistrovství světa soupeř, který by v momentální formě měl konkurovat nám a světové špičce. Opět to byl lehký trénink. Neviděl jsem nějaký rozdíl mezi Rakouskem a Itálií, kterou jsme porazili taky 8:0.

Nerad se dívám na takové zápasy, nerad je hodnotím, omlouvám se. Tahle utkání akorát klukům seberou tempo a můžou jim uškodit. Doufám, že si kluci na Švýcary a ve čtvrtfinále vzpomenou na zápasy, které odehráli proti Švédsku a Rusku, a budou připravený. To bude něco jiného.

Poslední dvě odehraná utkání nám nic nedají, jde vlastně o trénink, za který se dávají body. Je to smutný, možná to není ode mě moc hezký, ale takhle to vidím. Už se těším, až si zavoláme po čtvrtfinále, takový zápas se bude hodnotit jinak.

Hráli jsme výborně, zasloužená nula, pochvaloval si Pavel Francouz.

Pavel Francouz si připsal druhou vychytanou nulu, ale měl papírově nejslabší soupeře, i tak dvě nuly jsou dobrý, pěkně vypadají ve statistikách, navíc na mistrovství světa. Patrik Bartošák taky předvedl svoje, chytal výborně, Pavel měl lehčí soupeře. Teď to je na trenérech, oni musí ukázat na gólmana, který půjde na klíčové čtvrtfinále.

Po zápase s Rakouskem jsme nejproduktivnějším týmem, to je dobrý, perfektní, na tohle se hrozně dobře dívá. Jenže musíme brát v potaz, že šestnáct gólů jsme dali slabým soupeřům. Teď teprve přijdou utkání, která jsou pro nás aktuální, zajímavá, rozhodující. Teď se ukáže, jestli dokážeme uspět. Je super, že si kluci zastříleli, dostali se do laufu, ale pozor. Teď se bude teprve rozhodovat o úspěchu.

Soupeře na čtvrtfinále netipuju

Stále hrajeme o Bratislavu, pokud se nebudeme muset na čtvrtfinále stěhovat, tak to bude jen plus. Měnit zázemí, měnit hotel, cestování do Košic, lepší je zůstat doma. Kluci v Bratislavě odehráli už šest zápasů, znají prostředí. Navíc se jim tam daří.

V úterý hrajeme se Švýcarskem, jde nám o halu, kde budeme hrát a taky soupeře. Variant je zatím víc a já nebudu tipovat. Jméno potencionálního našeho soupeře pro čtvrtfinále neřeknu, protože nemám podobné spekulace rád. Je to ale jednoduchý. Pokud chceme uspět, musíme porazit každého. Nejhorší je, když se spekuluje, stejně to pak nedopadne. Ale jistý je jedno, už jsem natěšenej, klukům věřím.