Co se tam přesně stalo?

Byla to smolná situace. Rozhodčí měl puk mezi nohama, já se ho snažil odpálit a vzal jsem mu i tu nohu. Myslím si, že si natáhl tříslo. Samozřejmě to bylo nechtěné, stál tam a já chtěl puk za každou cenu dostat pryč, aby se něco nestalo za naší brankou.

Loni jste na svém premiérovém MS nasbíral 8 bodů, letos máte už o jeden víc (3 góly, 6 asistencí). Jak se cítíte po osobní stránce?

Výborně, a hlavně jsem rád, že nám to v lajně docela funguje. Že si to sedá. Uvidíme v těžších zápasech, třeba zrovna proti Švýcarsku.

Michal Řepík opět změnil parťáky v útoku. Ale myslím, že to nebylo špatný, říká.

SPORT.CZ

Stejně jako proti Itálii jste znovu vstřelili brzy první gól. Bylo to hodně důležité?

Myslím, že jo. Kdybychom gól náhodou naopak dostali... Neříkám, že by byla panika, ale soupeř může chytit druhý dech a začít hrát úplně jinak.

V první třetině měl český tým hodně vyloučených, čelil i dvojnásobné přesilovce.

Kdyby dali nějaký gól, mohlo to být pak celé jinak. Kluci to ale odbránili perfektně, a dokonce tam ujížděli často do útoku. Tohle by se nám však mohlo vymstít v zápasech s týmem, který přesilovky umí. Jsem moc rád, že jsme nedostali gól i kvůli Francíkovi. Když jsme potřebovali, on zase pomohl nám.

Hráli jsme výborně, zasloužená nula, pochvaloval si Pavel Francouz.

SPORT.CZ

Po přestávce jste si zase naopak vyzkoušeli přesilovky.

Jo, celé se to pak otočilo (úsměv). Tam bylo super, že se nám povedly. Dali jsme z nich góly a to nás pak uklidnilo. Jsem rád, že přesilovky konečně zafungovaly.

Cítíte, že si tým sedá?

Myslím, že jo. Určitě.