Čeká je dřívější budíček než obvykle. Zajdou na snídani a pak už pomalu vyrazí do haly, aby rozhýbali tělo na důležitý zápas. Čeští hokejisté se do své závěrečné bitvy v základní skupině mistrovství světa pustí v hodně nezvyklém čase, vicemistry ze Švýcarska vyzvou v Bratislavě už od 12.15 hodin.

Přitom v této době většinou zasedávají k obědu. Reprezentanti tak budou nuceni na turnaji změnit zažitý režim. „Mně osobně to nevadí. Vyspím se, najím a jdu hned do zápasu. Tak čtyřikrát do roka hrajeme v NHL od jedné hodiny odpoledne. Mám to docela i rád," usmívá se útočník Dallasu Radek Faksa.

Odpoledního spánku nebo příjemné procházky v okolí stadionu se hokejisté tentokrát nedočkají. Ostatně upravit musejí i spánkový režim a do postelí zalehnou o něco dřív. „Večerku ale určitě neposuneme," prohlásil asistent trenéra Robert Reichel.

Je tam. Radek Faksa (vlevo) a Radko Gudas se radují z gólu v utkání s Rakouskem.

Vít Šimánek, ČTK

Hráčům odpadne dopolední rozbruslení a snídani spojí rovnou se svačinou. „K jídlu si dám něco, abych měl energii. Sním vajíčka, pak nějaké pečivo a ovoce," vykládá Faksa. „Taky si dám asi vajíčka. Nebudu nic jiného vymýšlet," přikyvuje forvard Dominik Kubalík, jenž s brzkými začátky zápasů nemá na světových šampionátech zkušenosti.

Podobně je však na tom i řada jeho spoluhráčů, vždyť národní tým se na polední duel světového šampionátu chystá po dlouhých třech letech. V moskevském Ledovém paláci tehdy ve stejné době narazil shodou okolností právě na Švýcarsko a vyhrál 5:4. Tehdejší duel pamatují ze současného kádru brankáři Pavel Francouz, obránce Jan Kolář a útočníci Tomáš Zohorna, Michal Řepík, Jan Kovář a Faksa.

Letos na Slovensku hráli svěřenci trenéra Miloše Říhy zatím dvakrát od 16.15 a hned čtyřikrát ve 20.15 hodin.

Brankář Itálie Marco de Filippo Roia dostává gól po střele Jana Kováře (není na snímku). Vlevo je Sean McMonagle z Itálie.

Vít Šimánek, ČTK

Po večerních zápasech se sice na pokoj dostanou až před půlnocí a nemají tedy tak dlouhý prostor pro regeneraci a masáže, celý den před utkáním je však pro všechny hráče volnější. „Jdeme ráno v klidu na rozbruslení a člověk má pak během dne víc času na odpočinek," vysvětluje Kubalík