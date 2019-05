Ostatní zůstali na hotelu nebo vyrazili kamsi s blízkými, jen trio slovenských reprezentantů Marek Čiliak, Michal Čajkovský a Marek Ďaloga vyrazilo v Košicích na zápas, po kterém ještě mohly žít postupové naděje domácího výběru na hokejovém MS. Vedení Německa v utkání zprvu nahrávalo Slovákům do not, ale povedeným americkým obratem a výhrou 3:1 zhasly všechny šance. A slovenský hokej při té příležitosti v rozjitřené atmosféře řešil i náznaky rebélie v týmu, v souvislosti s výrokem Libora Hudáčka padaly i ostřejší výroky...

Ďaloga, Čajkovský a také brankář Čiliak v hledišti na vlastní oči sledovali, jak uhasínají slovenské naděje na vytoužené čtvrtfinále. Pošesté v řadě si ho Slováci nezahrají. Poslední zápas s Dány bude víceméně jen formalitou. Poprvé od zavedení tohoto systému se může stát, že tým s 12 body (Slováci je budou mít v případě výhry) nepostoupí do play off.

„Fandili jsme, nevyšlo to. Sami si za to ale můžeme," citují slovenská média Čiliaka. Američané proti Německu nakonec nepřipustili komplikace a nenechali si hon za pojištěním postupu do svého posledního skupinového zápasu s Kanadou. Zámořské týmy budou bojovat o co nejvýhodnější pozici pro play off. Slováci jen o důstojné rozloučení s Dány. Naposledy se při té příležitosti v reprezentaci ukáže devětatřicetiletý veterán Ladislav Nagy.

Marek Ďaloga zažil na MS bolest po zásahu pukem i po ztrátě nadějí.

Petr David Josek, ČTK/AP

Mezitím ale slovenský hokejový národ řešil hlavně slova útočníka Libora Hudáčka po vítězném zápase s Británií (7:1): „Trenér Craig Ramsay byl nervózní, že nehrajeme to, co od nás žádá. Ale jsme Evropani, Slováci. Hráli jsem to, co jsme chtěli my. Vypadalo to jinak, než si představoval, ale potěšili jsme diváky."

Náznak vzpoury proti kouči? Podle webu svazu dostala Hudáčkova slova v mediálním prostoru jiný význam, než jak to myslel sám hráč, který to mezitím schytal od Borise Valábika, analytika slovenské televize během přestávky zápasu Německo - USA.

„Ukažte mi jediného trenéra, jediného nadřízeného, který by toleroval to, že jeho hráč doslova přizná, že nebude plnit pokyny jen kvůli nějaké zvláštní výmluvě, že my jsme Slováci, my jsme Evropani. To znamená, že nemusíme plnit pokyny trenérů? Toto si dovolí říct Zdeno Chára? Toto si dovolil někdy říct Gáborík, Hossa, hvězdy NHL?" ptal se Valábik a dál slovně útočil na Hudáčka, s kterým by v reprezentaci on sám asi rázně skoncoval.

„Pokud by se (Hudáček) někdy ve své kariéře ptal, proč s takovým talentem a s tak šikovnýma rukama a skvělým bruslením nehraje v NHL nebo se neudržel v kvalitnější soutěži, tak tímhle svým vyjádřením si na to sám odpověděl."

Slovenský útočník Libor Hudáček při zápase s Francií.

David W Cerny, Reuters

Hudáček posléze tvrdil, že rozhodně nechtěl naznačit nic o odmítání systému, který trenérský tým pod vedením Ramsayho zavedl, ani snad o tom, že si na ledě hráči dělají, co chtějí. „Chtěl jsem jen vtipně poznamenat na adresu slovenských hráčů, že při vedení v zápase se začneme bavit a nedodržovat trenérovy pokyny. Je samozřejmé, že pak s naší hrou není (trenér) spokojený, to jsme ale nebyli ani my," snažil se obrousit vyjádření Hudáček.

„Mrzí nás nedorozumění, které v mediálním prostoru vzniklo," uhladil nakonec celou záležitost mediální manažer reprezentace Peter Jánošík.