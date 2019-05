Přesto budou reprezentanti muset čekat do pozdního večera na výsledek zápasu Švédsko-Rusko. Pokud by totiž obhájci zlata zdolali sbornou přesně tříbrankovým rozdílem (se skóre 6:3 a vyšším), pak by Češi museli i tak do Košic, protože by měli nejmenší počet vstřelených gólů v minitabulce vzájemných zápasů s těmito dvěma mužstvy.

Při zisku dvou či jednoho bodu z poledního zápasu čeští hokejisté prožijí ještě napínavější čekání na večerní výsledek Tre Kronor. Švédové by totiž nesměli uhrát víc bodů, než dokáže o osm hodin dřív národní tým, aby nedošlo na nechtěné české stěhování 400 km východně. „Nikomu se nechce cestovat přes celé Slovensko," říká Patrik Bartošák, který by se měl po pěti dnech vrátit do branky.

Pokud by reprezentanti s obhájci stříbra jen těsně padli, nemusí to pro ně ještě bezpodmínečně znamenat automaticky středeční přesun do Košic za podmínky, že Rusové si večer udrží stoprocentní úspěšnost. Pak by o 2.-4. místě v bratislavské skupině rozhodovala minitabulka tří mužstev, která by měla patnáct bodů, a Česko by z ní vyšlo nejlépe při porážce o gól. „Nenazval bych Košice strašákem, ale přiznávám, že máme plán vydržet v Bratislavě. Z mnoha úhlů pohledu by to pak bylo pro nás pohodlnější," říká trenér Miloš Říha.

Na jméno čtvrtfinálového soupeře si musejí čeští hokejisté určitě počkat až do úterního večera. Kandidáty zůstávají Kanada, USA, Finsko a Německo. Konečné pořadí v košické skupině určí teprve poslední utkání, kterým bude zámořské derby. Předtím ale dojde i na důležitý souboj Finů s Němci.

Každopádně Suomi už nemohou skončit v tabulce skupiny A čtvrtí, naopak stříbrní olympijští medailisté tam nemohou dosáhnout na první příčku. Vše ostatní je otevřené, byť papírově zatím všechno ukazuje na téměř tradiční čtvrtfinálové soupeře posledních let Američany, proti nimž Češi hráli o postup na MS 2014, 2016 i 2018.