Švýcaři už delší dobu patří do světové šičky. V čem jsou nejvíc nepříjemní?

Mají zarputilý tým. Hráči jsou hrozně disciplinovaní, dělají, co se po nich chce. Všichni dodržují systém a hrají tak, jak se jim řekne. To je posouvá.

V kádru mají řadu hráčů ze švýcarské nejvyšší soutěže. Na koho si musí český tým dát pozor?

Proti nám v lize nejvíc bodovali Hofmann a Martschini. Na přesilovce to jsou výborní střelci, tyhle dva by to chtělo pokrýt, ale je tam spousta kluků, kteří to ve svých klubech táhnou.

Trenéři tají sestavu se Švýcary. Nějaké změny ale budou. Kdo bude chytat?

Na ledě se potkáte i s klubovým spoluhráčem a Michaelem Forou. Probírali jste spolu zápas?

My jsme se bavili, ale už je to pár dní zpátky. Žádné hecování neproběhlo. Je to obránce, který nepustí kostičku. Takový bojovník, hrozně silný chlap. Bude to pro mě opravdu speciální zápas, kluky znám...

Švýcary čeká po náročných duelech se Švédy a Rusy třetí zápas v posledních čtyřech dnech. Může to být pro český tým výhoda?

Může, ale také nemusí. Uvidíme. Zkusíme na ně vlítnout, protože doufáme, že by mohli být trošku unavení, ale je to zápas mistrovství světa, takže budou určitě také připravení.

Pokud úterní zápas zvládnete, budete mít velkou šanci zůstat na čtvrtfinále v Bratislavě. Myslíte na to?

Vůbec to neřeším, že je ve hře Bratislava, nebo Košice. Soustředím se jenom na to, abychom odehráli dobrý zápas.