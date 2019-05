Myslíte to tak, že důležitější je týmový úspěch?

Přesně. Můžu udělat dvacet kanadských bodů, ale když neuspějeme ve čtvrtfinále, tak to bude k ničemu. Už jsem to zažil, že se vypadne, a pak se nuluje všechno, co se povedlo uhrát ve skupině.

Dal jste dvě branky Lotyšům, v dalších zápasech pak pravidelně rozdával gólové přihrávky...

Vždycky sbírám spíš asistence. Ten zápas proti Lotyšům jsem odehrál v euforii z narození Matýska, ale od začátku turnaje se cítím výborně fyzicky a s Froldou nám to v lajně klape. Já celou dobu věděl, co v tom klukovi kladenským dříme. Jen mu dát pořádně prostor a vidíte, má dva body na zápas. Na druhou stranu by naše proměňování šancí mělo být na lepší úrovni, pokud chceme uspět i v klíčovém zápase ve čtvrtek.

Češi varují před švýcarskou zarputilostí, Švýcaři zase před tvrdostí obránce Radko Gudase.

Je pro vás hodně důležité zůstat na čtvrtfinále v Bratislavě?

Určitě. Bylo by to cestování a starost navíc. Proti Švýcarům bude v sázce právě to stěhování do Košic a bude to těžké, protože nás čeká nebezpečný tým. Přestože jsou to obhájci stříbra, tak se o nich moc nemluví, ale tady hrají tak, že jsou schopni porazit kohokoli.

Jsou dosavadní výkony českého týmu příslibem pro čtvrtfinále?

Na rovinu, můžete hrát všechny zápasy dobře, pak uděláte jednu dvě chyby a najednou se to složí jak domeček z karet. Důležitý je nebýt vylučovaný. Myslím, že jsme na tom bruslařsky tak dobře, že bychom si fauly holí mohli odpustit, i když některé zápasy tady mi přijdou jako NHL v sezoně 2005/06, kdy se pískalo patnáct faulů za zápas.

Kapitán českého týmu Jakub Voráček (vlevo) a trenér Miloš Říha diskutují s rozhodčím.

Trenér Říha si cení toho, že je tým zevnitř správně vedený. Co vy na to?

Když se zeptáte kouče, tak je jasné, že nebude pomlouvat a nezačne drbat hráče do novin... Navíc v Česku jste dobrej lídr, když se vyhrává. Pak jste ten, kdo to skvěle řídí, šéfuje, umí mluvit. Když se ale vypadne, tak lidi řeknou, že všechno stálo za prd.

Jak tedy pojímáte svou roli?

Snažím se být sám sebou, i když to beru tak, že mám vliv na fungování týmu. Hokejově i lidsky dělám maximum, aby mužstvo šlapalo. Chemie v kabině je klíčová, navíc tady v Bratislavě se, podobně jako před osmi lety, přidává faktor vášnivé podpory fanoušků. My tu energii z hlediště vnímáme.

Trenéři tají sestavu se Švýcary. Nějaké změny ale budou. Kdo bude chytat?

Kapitánem jste byl už v Praze 2015 i předloni v Paříži. V čem je to letos jiné?

Máme opravdu skvělý pohyb, to jsem nezažil na žádném mistrovství. Abych pravdu řekl, tak jsem až překvapený, jak dobře bruslíme. Proto jsme třeba naložili i těm slabším soupeřům, kteří postupem času odpadávali. Hrajeme parádní ofenzivní hokej, padají góly, lidi se baví. Tak jen doufejme, že to bude za něco stát i ten poslední týden mistrovství. Za sebe můžu jen říct, že každý rok je znát, zkušenosti vás obohacují a posouváte se nejen herně.

Věříte, že je opravdu možné dosáhnout letos na medaili?

Z minulosti dobře vím, jak je náročný ji získat. I když se povede čtvrtfinále, tak tam máte ještě dva zápasy, abyste ji uhráli. Pro novináře je hezké psát o medaili, ale jako kapitán vám říkám, že kabina zůstává na zemi.