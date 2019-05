V prvních deseti minutách na nás Švýcaři trochu vlítli a dostali jsme gól, ale od třinácté minuty jsme hru vyrovnali, a nakonec jsme viděli hodně dobrý hokej se šťastným koncem pro nás. Vyhrát může jen jeden.

Předchozí dva zápasy proti Itálii a Rakousku to byly spíš exhibice, tady šlo už o generálku na čtvrteční čtvrtfinále, protože Švýcaři mají extrémně dobrý pohyb. Pokud zápas sledujete přímo na stadionu, tak je rychlost ještě více umocněná než u televize. Hodně dobře bruslili, napadali, ale dobře jsme se s tím vyrovnali.

Svůj gól jsem neviděl, čekal jsem, co řekne rozhodčí, přiznává Dominik Simon

SPORT.CZ

Když jsme dali góly, vyskočila taková naše šílenost a odskočili jsme na dvě branky, jenže po třetím inkasovaným gólu jsme se zatáhli a přišel trest a čtvrtá trefa v naší brance. Naštěstí Švýcaři chtěli vyhrát za tři body, odvolali brankáře a Jan Rutta rozhodl do prázdné brány.

Půjde do branky opět Bartošák?

Celkem bylo čtrnáct vyloučených, sedm na každé straně, viděl bych v tom emoce, bylo hodně strkanic, osobních soubojů jeden na jednoho, když si to hráči vyříkávali, neviděl bych tady nějaký problém v disciplíně. Šlo o hodně, my jsme chtěli zůstat v Bratislavě, Švýcaři taky, takže menší tresty byly spíš způsobeny tím.

Patrik Bartošák chytal spolehlivě, velmi dobře. Co jsem slyšel já informaci, tak, kdo bude chytat proti Švýcarsku, půjde do branky i na čtvrtfinále. Teď měl těžký zákroky, zápas ale dokázal odchytat. Samozřejmě ve čtvrtfinále bude trochu jiný tlak, ale přeju mu, aby to zvládl, pokud tedy bude chytat.

Je před námi klíčový duel a vidím v týmu sílu, věřím, že ho ve čtvrtek zvládneme. Na klucích je vidět obrovské odhodlání, takže věřím, že konečně tenhle krok zase bude úspěšný.