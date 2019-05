Nepřekvapilo vás, že soupeř sáhl za nerozhodného stavu k power play?

Abych se přiznal, tak jsem předem nevěděl, že potřebují plný zisk tří bodů, aby si polepšili v tabulce. Švýcaři nám tím svým riskem cestu k výhře trochu usnadnili, ale je super, že jsme dosáhli výsledku, po němž se s vysokou pravděpodobností nebudeme stěhovat a udrží nás i pro čtvrtfinále v Bratislavě.

O vítězství rozhodla právě vaše trefa, jak jste ji viděl?

Už ze střídačky jsem viděl, že odvolali gólmana. Když jsem pak skočil na led, snažil jsem si při forčekování protihráče tu prázdnou branku hlídat a když přišla možnost, poslal jsem směrem k ní puk.

Byl jste si hned jistý, že se trefíte?

Jakmile jsem vystřelil, tak jsem tak nějak viděl, že by to tam mělo padnout. Puk si našel cestu do branky.

Bylo to velká úleva?

Je to super pocit. Vstup do zápasu měli Švýcaři lepší, ale pak si myslím, že většinu času jsme dokázali mít víc ze hry. Ale třetí třetinu jsme hráli možná trošku moc pasivně, naštěstí to dobře dopadlo. I když jsme vyhráli gólem do prázdný brány, tak jsme přece jen dokázali, co bylo v plánu.

Schoval jste si kotouč?

Vím, že těch gólů nedávám tolik, ale že bych si měl puk schovat za každý, to snad ne.

V reprezentaci jste odehrál už 38 utkání a tohle byla teprve vaše pátá branka. Navíc první vítězná, důvod by tu byl...

Aha, tak možná příště teda. Ale na mistrovství před dvěma lety už jsem přece vstřelil gól Francouzům.

Když byste měl srovnávat právě s Paříží, jak vidíte sílu současného národního týmu?

Asi hrajeme líp, skupinou jsme letos rozhodně prošli hladčeji a vůbec hokejový projev máme výraznější, ale to se všechno stejně maže a teď bude záležet na tom, abychom se dali co nejlépe dohromady a ve čtvrtečním čtvrtfinále odehráli nejlepší zápas.

Před dvěma lety jste padli ve čtvrtfinále s Rusy 0:3, pomůže vám osobně nějak ta zkušenost?

Jo, myslím, že jo. Něco si z toho určitě vezmu pro letošek, ale hlavní poučení je obecné v tom, že tenhle zápas se prostě nesmí prohrát.

