Čtyřiadvacetiletý Simon po střetu s Haasem v pádu dopravil puk do sítě, byť srazil i brankáře Berru. „Nahoře na to máme lidi a okamžitě bylo jasné, že puk přešel přes čáru daleko dřív, než se náš hráč srazil s gólmanem," tvrdil kouč národního týmu, který využil novinku vůbec poprvé na mistrovství světa.

Říha riskoval. Pokud by gól neplatil, ztratili by Češi šanci na oddechový čas. „Ani na chvilku jsme ale nezaváhali, že výzvu nahlásíme. Věděli jsme, že to byl gól," vykládal kouč.

Ostatně o jeho regulérnosti byli přesvědčení i někteří hráči. „Seděli jsme s Kovym (Jan Kovář - pozn red.) vedle sebe na střídačce. Hned jsme se po sobě podívali a říkali si, že puk projel do branky dřív," tvrdil útočník Dominik Kubalík, kterého povzbudil i pohled na kapitána Jakuba Voráčka.

„Byl zrovna za bránou a hned se začal radovat," vykládal útočník švýcarského Ambri. „Rozhodčí nejprve ukázal, že to gól nebyl. Poté začal mluvit anglicky, že tam bylo od soupeře nedovolené bránění a pak přišel Coach´s Challenge...Samozřejmě nikdy nevíte, ale já si byl v tu chvíli gólem jistý," řekl Voráček.

