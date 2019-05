"Je to neuvěřitelné, celý týden byl nejtěžší v mém životě. Prohra 0:9 se Švýcarskem, 0:8 se Švédskem i Českem, 0:10 s Ruskem ... Vytrpěl jsem si hodně, Okolí mě však vždy podpořilo. Říkali mi, že nemohu chytit všechno, navíc proti nejlepším hráčům," líčil po klíčové výhře gólman pro slovenská média. On i spoluhráči cítili, že proti Rakušanům mají šanci, i když jejich prohry byly v průběhu MS milosrdnější.

„V rozhodujících chvílích jsme ukázali úžasné odhodlání, týmového ducha a srdce, což rozhodlo, "netajil svou radost po zápase v mixzóně Bernard. V hlavách jeho spoluhráči mohli mít těžké debakly, ale přenesli se přes to.

https://www.facebook.com/iihfhockey/videos/440679476495996/

Sám Bernard ještě v prodloužení zažil kritický okamžik, šanci rozhodnout měl Michael Raffl. Gól však nepadl. "Jen jsem si říkal: 'No do pr...',"pokračoval italský hrdina a brankář finského Ässätu Pori.

Na MS ho po předešlých mnohdy senzačních zákrocích přirovnávali k fotbalové legendě Gianluigimu Buffonovi. V rozstřelu to potvrdil.

"Buffon byl můj idol od dětství, tak jsem rád že padlo toto jméno v souvislosti se mnou. Opravdu se tak však necítím. Celkově se jako hrdinové necítíme. Hokej k Itálii nepasuje tak jako fotbal. Vyrůstal jsem však v jižním Tyrolsku, tam je to trochu jiné, možná nám tam v novinách věnují stranu nebo dvě," pravil podle hokej.sk Bernard, který na MS skončil se vcelku lichotivou úspěšností zákroků 88,18%.

https://www.facebook.com/fisg.it/posts/2021319777996651

Italové i díky němu mohli slavit ve velkém. Na otázku, zda přitom vypijí více piv než Rusové, kteří jich zvládli 160 po vítězství nad Českem (2:0), reagoval. "Můžeme oslavovat déle, nikdo nás nezná, nebudou žádní paparazzi. A když tolik piv vypili Rusové, my dáme asi víc, vždyť to byl náš poslední zápas na šampionátu, takže si to už můžeme dovolit," pravil osmadvacetiletý gólman.

Pochvaloval si i atmosféru na bratislavském Stadionu Ondreje Nepely, „Viděl jsem, že nám fandili i Slováci, dost to pomohlo. Celkově pořadatelé vše dobře zvládli. Jsme hokejově velmi malá země a mít skoro na každém zápase 8000 diváků bylo úžasné," dodal Bernard.