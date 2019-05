Co na to říkáte?

O tom se prosím nebavme, děkuji. To nemyslím zle, fakt ne...

Z osobního pohledu je to váš nejlepší světový šampionát?

Bodově asi určitě, ale herně podle mě ne.

Jak jste se cítil na ledě?

Na to, že je konec května, se fyzicky cítím dobře. Před turnajem jsem malinko přibral a teď mám z čeho brát. Myslím, že i v osobních soubojích mám větší sílu.

V první třetině jste skóroval z přečíslení. Čekal jste, že vám Kovář dá puk?

Jo, to je jeden z nejlepších playmakerů, co v Evropě hraje.

Tým ukázal krásné akce, bojovnost, charakter, srdíčko, chválí po základní skupině trenér Miloš Říha

Přitom to vypadalo, že ideální moment k přihrávce prováhal...

On ví, co dělá. Já věděl, že přihrávka přijde. (úsměv)

Zápas se Švýcary jste nakonec dovedli do úspěšného konce, i když vám nakonec k výhře pomohlo odvolání brankáře Mayera...

My ale byli v lepší pozici, uhráli jsme si ji sami během celého turnaje. Naopak Švýcaři se prostě dostali do pozice, že gólmana odvolat museli.

Zápas jste měli slibně rozehraný, vedli už 4:2, přesto Švýcaři dvougólový deficit smazali. Co se stalo ve třetí třetině?

Našli v sobě ještě jeden stupeň, rozjížděli to a začali po nás lítat ještě víc než celý zápas předtím. Já si myslím, že od desáté minuty první třetiny až do konce druhé jsme byli lepším týmem. Oni na nás pak začali všechno sypat a bohužel jsme se trošku víc stáhli. Na to si musíme dát pozor, tohle se nám může vymstít.

Pro mě těžký zápas, měli strašně moc střel, hodně gólovek, hodnotí duel se Švýcary Patrik Bartošák

Ve závěrečné periodě hrál soupeř velmi dobře v oslabení, i ve čtyřech vám zatápěl. Zaskočilo vás to?

Oni hráli oslabení výborně. Myslím že nás překvapilo, že chodí tak rychle. To nikdo nečekal. Když teda v přesilovce nedáte gól, tak jim nemůžete dát čtyři šance.

V první třetině jste měli hodně přečíslení. Mrzí váš, že jste z nich nevytěžili víc gólů?

Po první třetině jsme nepanikařili. Do té druhé jsme pak šli s tím, že budeme hrát svůj hokej, a to se nám povedlo. Na tomhle turnaji máme výborné druhé třetiny. I třetí, tedy až na ten dnešek. Výborně se hýbeme, takže jsme věřili, že když budeme bruslit, vytvoříme si ještě víc šancí a dáme víc gólů.

Bylo to vyšpičkovaný, ale my si nic nenecháme líbit. I v tom je naše síla, těší Radko Gudase

Překvapilo vás, kolik mezer měli Švýcaři v obraně?

Já si myslím, že kdyby vedli, tak by tak otevřeně nehráli. Oni museli. Navíc mají fakt vynikající, kvalitní tým, dobře bruslí. Za poslední deset let udělali kus velké práce.

Pamatujete se Švýcary takhle bláznivý zápas?

Asi ne. Trošku nás to teda stálo víc sil, než jsem si myslel, ale to se nedá nic dělat.

Máte blízko tomu, abyste na čtvrtfinále zůstali v Bratislavě. Je to příjemný pocit?

Samozřejmě. Je to starost navíc. Přestěhovat všechno na jeden zápas a pak zase nazpátek. Ještě se to pořád může stát, ale my udělali všechno proto, abychom se nestěhovali. A teď budeme čekat na večerní zápas.

Svůj gól jsem neviděl, čekal jsem, co řekne rozhodčí, přiznává Dominik Simon

