Lepší prověrku na čtvrtfinále MS by si trenér českých hokejistů Miloš Říha nevymyslel. Švýcaři hrající podobným stylem jako příští soupeř reprezentace mu ukázali, co ji nejvíc Bratislavě trápí a co by se mohlo v zítřejším klíčovém duelu s Německem (20.15 h, vysílá ČT sport) stát osudným.