Tým strávil na ledě zhruba hodinu. Hráči se věnovali i nácviku přesilových her a na závěr vyzkoušeli také samostatné nájezdy, při nichž se hokejisté dobře bavili. Kdo z nich neproměnil, totiž musel následně provést několik kliků.

Na ledě vedle sebe postupně ulehali překvapivě hlavně útočníci, mezi nimiž byli třeba kapitán Jakub Voráček nebo Jan Kovář. Naopak se dařilo obráncům, trefili se Zámorský nebo Kolář.

Všichni kluci jsou pohodáři, říkají kustodi. I oni mají pohodu, nikdo nemá nároky jako Jágr nebo Erat

SPORT.CZ

„Nájezdy byly spíš na uvolnění. Beci stříleli dobře, ale útočníci nedali gól," žertoval Říha a pak už přešel na vážnější tón. „Kdyby přišly v zápase, střelci se projeví úplně jinak," řekl.

Hlavu si z toho moc nelámal ani Michael Frolík, jenž také nedal. „Člověk se to snaží brát naplno, ale trénink je něco úplně jiného než samotný zápas. Máme tady dost šikovných hráčů, kteří nájezdy umějí a když přijdou, budeme na to připravení," ujistil.

Tým ukázal krásné akce, bojovnost, charakter, srdíčko, chválí po základní skupině trenér Miloš Říha

SPORT.CZ

Na závěr pak všichni hráči ještě vyhecovali k exekuci také asistenta trenéra Roberta Reichla. Někdejší skvělý centr se nenechal dlouho pobízet, jenže puk mu v rozhodující chvíli utekl z hole a následnou střelu z úhlu už Bartošák kryl.

„Ukázal jsem jim, jak by se to dělat nemělo. Já ale ten jeden důležitý nájezd už dal a tím to pro mě skončilo," připomněl s úsměvem památnou střelu o tyč v samostatných nájezdech semifinálového duelu na olympiádě v Naganu proti Kanadě, který posunul Čechy do finále.

Pro mě těžký zápas, měli strašně moc střel, hodně gólovek, hodnotí duel se Švýcary Patrik Bartošák

SPORT.CZ





https://www.facebook.com/Sport.cz/posts/10161904080710644