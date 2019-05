Byla to lopota, ale čeští hokejisté klíčový zápas na mistrovství světa zvládli! Ve čtvrtečním čtvrtfinále v Bratislavě porazili Německo 5:1 a po čtyřech letech si zase zahrají o medaile. Houževnatého soupeře zlomil národní tým až v závěrečné třetině. Ve 45. minutě nejprve rozsekl nerozhodný stav kapitán Voráček, pojistku přidal Kubalík a poté se trefili ještě Palát s Kovářem. V boji o finále vyzvou svěřenci trenéra Miloše Říhy v sobotu od 19.15 hodin Kanadu.

Kluci to zvládli bravurně, celý zápas jsme byli lepší, říká brankář Patrik Bartošák

V brance národního týmu dostal důvěru Patrik Bartošák a do sestavy se vrátil také útočník Filip Chytil, který nastoupil ve druhé formaci s Radkem Faksou a Dmitrijem Jaškinem. Naopak překvapivě jen z tribuny sledoval duel křídelník Washingtonu Jakub Vrána.

Češi začali hodně aktivně a po necelých dvou minutách si vytvořili první obrovskou příležitost. „Plzeňská" lajna podnikla rychlý výpad. Kubalík předložil puk Gulašovi, jehož ránu vyrazil Grubauer. Z ostrého úhlu pak nezasunul z dorážky kotouč do branky nejprve Kovář a poté ani u pravé tyče číhající Kubalík.

Jakub Voráček vstřelil druhý český gól proti Německu.

ČTK

O chvíli později zahrozil i Chytil, jenže postupem času se osmělovali také Němci a jejich první šance málem skončila vedoucí trefou. Kanonýr Edmontonu Draisaitl uháněl zcela sám na Bartošáka, jenž jeho pokus po ledě betonem zlikvidoval. Český gólman se poté zapotil i po ráně obránce Reula, čistý šít ovšem uhájil. Češi neměli v první třetině žádnou výraznou převahu, byť na střely vyhráli 11:6.

Semifinálové dvojice na MS Česko - Kanada (19:15)

Rusko - Finsko (15:15)

(Oba zápasy se hrají v sobotu)

Nepředváděli jsme dneska hokej, který umíme. Ještě, že jsme si s tím v konci poradili, oddechl si Jan Kovář

SPORT.CZ

Němci, kteří byli silní v osobních soubojích, po pauze dobře napadali a dál zlobili z brejků. Kahun na Bartošáka ale nevyzrál a Ehlizova dělovka prosvištěla kolem pravé tyče. Na druhé straně byl po šikovné teči blízko gólu Voráček, skóre se však neměnilo ani po dělovce Chytila. Diváci hnali český tým do útoku, jenže Palát zblízka o kousek minul a jeho tutovku zase bravurně vyrazil Grubauer. Gólman Colorada chytal velmi dobře a působil klidným dojmem, jenže ve 34. minutě přece jen kapituloval, když Kovář lišáckou střelou rozburácel halu.

Česká radost však dlouho netrvala. Bartošák chyboval při rozehrávce za brankou. Tiffels bleskově našel mezi kruhy Mauera a ten nasměroval kotouč pod horní tyč.

Leonhard Pfoderl v šanci, Patrik Bartošák gól nedostal.

Vasily Fedosenko, Reuters

Němci kousali i ve třetí části. Bartošák se vyznamenal proti voleji Ehlize a vzápětí proti střele Hagera. Němci cítili šanci, jenže pak přišlo přečíslení tři na jednoho, které se jim stalo osudným. Voráček vyprášil Grubauerovi betony, k puku se ale záhy dostal znovu a tentokrát už mířil do černého!

Ani tentokrát ale nemuseli Češi jásat dlouho, jenže Bartošák skvěle lapil tutovku Ehlize. Definitivní uklidnění přinesla národnímu mužstvu až 52. minuta, kdy Kubalík po pasu Kováře bombou vymetl horní kout branky. Čtvrtý hřebíček do německé rakve ještě po šťastném odrazu puku od zadního mantinelu zatloukl Palát, jenž skóroval vůbec poprvé na světovém šampionátu. Němci to v závěru zkusili na ledě v šesti, jenže do prázdné branky zacílil Kovář.