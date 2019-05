Český tým bude hrát ve čtvrtfinále s Německem, jak vy vidíte tohoto soupeře?

Vlasák: Myslím si, že pro nás to je nejlepší volba, nejhratelnější soupeř. Kluci nesmějí nic podcenit. Za normální konstelace bychom měli jít suverénně do semifinále.

Bednář: Z nabízeného máme nejhratelnějšího soupeře. My se nemůžeme srovnávat s Němci, mají tři, čtyři výborný hráče, ti to sami neurvou. Pokud budeme aktivní a produktivní jako doposud, tak se nedá polemizovat nad tím, že bychom neměli vyhrát.

Na tréninku před Německem čeští hokejisté zkoušeli samostatné nájezdy. Jak jim to šlo?

Kde vidíte největší sílu českého týmu?

Vlasák: Gólman a samotná hra, protože všechny útoky mohou vstřelit góly. Sedla si už i přesilovka. Pokud k utkání přistoupíme na sto procent, kluci předvedou koncentrovaný a nažhavený výkon, tak to zvládnou.

Bednář: Ve výkonu celého týmu. Úspěch se zakládá na obraně plus my máme výbornou produktivitu, vždycky nějaký góly dáme, ale musíme hrát dobře do obrany. Třeba se Švýcary se nám tohle moc nedařilo, dostali jsme dva góly z mezikruží, což se nesmí stávat. Základem je zajištěná obrana, rychlý přechod do útoku, musíme být aktivní a nutit je k faulům. Pak můžeme přidat góly i v přesilovkách.

Napadá vás něco, na co by si měli hráči dávat pozor?

Vlasák: Asi bych připomenul vyloučení, ale především bych se zaměřil na začátek utkání. V úterý Švýcaři začali daleko lépe než my, naštěstí vedli jen 1:0 a kluci měli čas s vývojem zápasu něco dělat. Pokud bychom dostali dva rychlé góly, bylo by to celé těžší.

Bednář: Zbytečná vyloučení. Máme hodně zbytečných a nesmyslných faulů. Jde čistě o disciplinovanost a někteří kluci s tím mají problémy. Pokud se tohohle nevyvarujeme, může přijít psychický útlum. Pokud budeme hrát v pěti, tak to bude dobrý.

Podle trenéra Říhy byl proti Švýcarům nejlepším mužem utkání. Bude Bartošák chytat ve čtvrtfinále?

Po základní část je v první desítce kanadského bodování pět českých hráčů, překvapuje vás tento fakt?

Vlasák: Hráči mají kvalitu a mužstvo má sílu. Samozřejmě hráli jsme s Itálií a s Rakouskem, kde kluci nabrali body, s tím je potřeba počítat. Teď už ale nejde o jednotlivce, ano, individuální výkony jsou sledovaný, ale když budeme mít pět kluků nahoře a nepostoupíme dál, tak je nám to k ničemu.

Bednář: Tohle mě překvapilo a je to strašně příjemný. Každý zápas si držíme výbornou produktivitu, a nejen útočníci, taky obránci, takže perfektní. Od prvního zápasu mám z naší hry výborný pocit. Byly výkyvy, ale když jsem viděl zápasy se Švédskem i Norskem, říkal jsem, že tohle mužstvo může udělat úspěch. Teď máme Němce, to nám hraje do karet, nesmíme to samozřejmě zakřiknout, ale myslím si, že se nemáme čeho obávat, fakt hrajou kluci dobře. Předvádějí moderní hokej, bruslařsky jsou na tom výborně, takže si myslím, že jde o povinný postup.

Váš tip na výsledek čtvrtfinále s Německem?

Vlasák: Říkám 4:1 pro nás.

Bednář: Rozhodně netipuju, v tomhle jsem smolař. Jakmile řeknu nějaký číslo, bude to stoprocentně jinak.