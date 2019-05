Bezesporu by to byl váš největší zápas v dosavadní kariéře...

Ano a za tu šanci bych byl strašně šťastný a vděčný. Kdo bude chytat, se teprve dozvíme. Ale jsou tady tři gólmani a na koho padne volba, už ve výsledku neřešíme. Pokyn od trenéra pro čtvrtfinále je pro nás jasný: chytej a pusť méně gólů, než soupeř.

Němci si v závěrečném zápase ve skupině vyšlápli na Finy. Je to pro vás varování?

My ale nepotřebujeme před nimi varovat. Víme, jakou mají kvalitu. Jsou šikovní, silní a bereme je jako rovnocenného soupeře. Pokud se někdo dostane do čtvrtfinále, hokej už prostě hrát umí. Nepřipouštíme si, že by to byl nějaký slabší soupeř.

Na tréninku před Německem čeští hokejisté zkoušeli samostatné nájezdy. Jak jim to šlo?

Viděl jste Němce na tomto šampionátu v akci?

Díval jsem se chvíli v televizi na jejich zápas se Slováky i Finy, ale ještě jsem je moc nezkoumal. Video a rozbor soupeře nás teprve čeká.

Co říkáte na to, jaký výkonnostní progres udělali za poslední roky?

Do užší světové špičky už patří spolu se Švýcary. Že udělali čtvrtfinále, mě nepřekvapuje. Na olympiádě se dostali až do finále, které málem vyhráli. Určitě je nesmíme podcenit. Přece jen za posledních pár let předvádějí výborný hokej, mají výsledky. Že se dostali do čtvrtfinále, není náhoda.

V přípravě před MS jste Němce dvakrát porazili. Může to být pro vás povzbuzení?

Ten soupeř je ale tady teď úplně jiný. Dost se toho změnilo, přišli nějací noví hráči z Ameriky a my máme taky úplně jiný tým. Sice jsme je ve dvou zápasech porazili, ale zítra to bude úplně o ničem jiném, zápas bude mít úplně jiný náboj.

Proti Švýcarům jste předvedl řadu výborných zákroků. Byl to před čtvrtfinále dobrý test?

Test ani ne, byl to ale těžký zápas, protože oni ve třetí třetině zapnuli, my se trochu zatáhli a oni nás několikrát zamkli v pásmu. Potřebovali nás porazit o dva góly. Takže oni do toho šli fakt naplno, po hlavě...Ten hlavní test bude zítra.

Pro mě těžký zápas, měli strašně moc střel, hodně gólovek, hodnotí duel se Švýcary Patrik Bartošák.

Na turnaji sklízíte za výkony pochvalu, jenže porážka s Němci by vám sen o medaili rozmetala na prach. Cítíte nervozitu?

Tohle si právě nesmíme vůbec připouštět. Musíme hrát, jako jsme hráli doteď, a když budeme předvádět podobný hokej jako proti Švédům nebo Švýcarům, máme velkou šanci na úspěch.

Němci mají v týmu velké individuality Draisaitla nebo Kahuna. Budete si na ně dávat pozor?

Ano, ale z tohoto hlediska to neřešíme. Bereme je jako tým a jako celek se je budeme snažit porazit. Kdybych si dával pozor jenom na ně a vysmahne mě někdo jiný, tak bych se asi divil.