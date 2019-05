Finští hokejisté šli do vedení již v první minutě

Že výsledky ruských hokejistů v základní skupině nebyly náhodné, ukázali Ovečkin a spol. hned v úvodních minutách čtvrtfinálového souboje se Spojenými státy. Bylo odehráno pouhých 67 sekund, když Schneidera v brance Spojených států poprvé překonal Gusev.

Další rána do sebevědomí zámořského celku přišla v 16. minutě v přesilové hře sborné po přesné střele Sergačova.

Skjei se o naději pro americký tým postaral v 23. minutě, když poprvé překonal Vasilevského. Rusko vůbec poprvé na mistrovství světa inkasovalo ve druhé třetině.

Semifinálové dvojice na MS Česko - Kanada (19:15) Rusko - Finsko (15:15) (Oba zápasy se hrají v sobotu)

Sbornou uklidnil v 42. minutě Kaprizov, který zvýšil na 3:1. Naději Spojeným státům dal v 46. minutě Hanifin, o 69 sekund později však vrátil sborné dvoubrankové vedení Grigorenko. Američané ještě v power play díky DeBrincatovi snížili na 3:4, více však již nestihli a s turnajem se loučí.

Nikita Gusev se postaral o první branku zápasu.

Ronald Zak, ČTK/AP

Švýcarsko smolně padlo

V roli favorita vstupovali do čtvrtfinálové bitvy se Švýcary hokejisté Kanady. Že to však proti vicemistrům světa nebudou mít vůbec jednoduché, ukázala 19. minuta, když se z přesilové hry prosadil Andrighetto.

Pevnou obranu helvétského kříže tak překonal až v 26. minutě Stone, který vyrovnal na 1:1. Další ránu pro favorita si Švýcaři přichystali znovu v početní výhodě, když tři sekundy před koncem druhé části skóroval Hischier.

Obrovské drama však pokračovalo a Kanadě se povedlo čtyři desetiny před koncem normální hrací doby díky Seversonovi vyrovnat. Zámořský tým pak poslal brankou v šesté minutě prodloužení do semifinále Stone.

Těžký duel rozhodl Voráček

Čeští hokejisté vstoupili do duelu s Německem tlakem, který však končil na výborně chytajícím Grubauerovi. Postupem času se hra vyrovnala, branka však nepadla a oba týmy tak šly po úvodní třetině do šaten za stavu 0:0.

Národní tým se dočkal až v 34. minutě, kdy německého gólmana zaskočil přesnou střelou Kovář. Náskok však českému týmu dlouho nevydržel, o čtyři minuty později využil chybné Bartošákovy rozehrávky Mauer a vyrovnal na 1:1.

Vedení vrátil českému týmu Jakub Voráček, který v 45. minutě dorazil vlastní střelu a zajistil svému týmu jednobrankový náskok. Definitivní jistotu dal v 52. minutě parádní ranou do pravého horního rohu Grubauerovi branky Kubalík.

Po chybném zákroku německého gólmana zvýšil o minutu a půl později Palát na 4:1, skóre uzavřel při power play svou druhou brankou večera Jan Kovář.

Český tým se v sobotním semifinále utká s Kanadou.

Skandinávská přestřelka

Rovných šedesát sekund čekali fanoušci na úvodní gól severského derby mezi Finskem a Švédskem. Jako první se prosadil Mikkola a poslal Suomi do vedení. Tre Kronor odpověděli o 98 sekund později, když vyrovnal z přesilové hry Klingberg.

Ještě do konce úvodní dvacetiminutovky úřadující šampioni skóre díky Hornqvistovi otočili a do kabin šli s náskokem 2:1.

Uběhlo jen 25 sekund z druhé třetiny a třetí branku Švédska přidal Pettersson. Finové se z velkého obratu svého rivala vzpamatovali o pět minut později, kdy snížil na jednobrankový rozdíl Lindbohm.

A do poloviny zápasu bylo vyrovnáno, když se trefil Hakanpaa. Divokou prostřední část uzavřel brankou 25 sekund před koncem Gustafsson a vrátil Třem korunkám vedení.

Ani to však nebyl konec. V 19. minutě vyrovnal na 4:4 Anttila a poslal severské derby do prodloužení. V něm se odehrálo jen 97 sekund, když se trefil Manninen a rozhodl o postupu Finska do semifinále.