Také trenér Miloš Říha tuší, že jeho svěřence nečeká vůbec nic lehkého. „Absolutně nic nesmíme podcenit. Snažíme se hráče připravit na to, že soupeř bude zarputilý, organizovaný v obraně a počká si na brejky," tvrdí trenér Miloš Říha a připomíná, že Německo má v sestavě 11 stříbrných medailistů z loňských ZOH. „Možná vypadá ze všech čtvrtfinálových možností nejschůdněji, ale já si myslím, že s Finy všem názorně předvedlo, co umí," připomíná Říha senzační německou výhru při loučení s košickou skupinou.

Největší nebezpečím podle něj je, že tento soupeř herně vyroste, když ucítí šanci. „Pokud jim dáme čuchnout a oni poznají, co na nás platí, jejich disciplína a kompaktnost hry pak bude totální," říká kouč, ale nemyslí si, že by mohl čerpat poznatky z výher ve dvou domácích dubnových přípravných duelech s Německem. „Bylo to před pěti týdny, obě mužstva tady jsou už úplně jiná. Z Varů skutečně nemáme nic, co bychom si vzali," míní.

Přesto je Říha optimistou. „Mužstvo má sílu, už to tady předvedlo, takže dostane úkoly a je dobře, že mám v každé lajně střelce. I když jsme v Košicích neměli skauta, tak všechny německé zápasy máme nahrané a pečlivé nastříhané a podle videa budeme na všechno připraveni. Hlavně omezit vyloučení za nesmyslné fauly a oplácení," uvažuje Říha.

Přiznává, že zodpovědné klíčové postavy mužstva v čele s kapitánem Voráčkem mu usnadňují práci. „Řídí si to na ledě v podstatě sami, o to má pak trenér snazší. Už pochopili, že když vydrží pracovat podle schématu celých šedesát minut, bude nám fungovat hokej, jaký chceme hrát," říká kouč s tím, že když vidí, jak lídři dokáží přenést systém dovnitř mužstva, tak dává na střídačce čím dál méně pokynů.

„V některých fázích k tomu ale musím něco říct. Třeba když diváci mužstvo ženou, tak to chce nějak krotit a přinutit hráče zapnout hlavu a prokázat víc trpělivosti. Ve čtvrtfinále se nám nesmí stát, že něco malujeme a hráči taktické věci nevyužijí," tvrdí Říha.

Trumfem Němců má být autor padesáti gólů v této sezoně NHL, Leon Draisaitl z Edmontonu. Jeho vítězný gól Slovákům 27 vteřin před koncem navedl výběr finského kouče Söderholma k postupu po dvou letech do čtvrtfinále. „Draisaitl má ice time kolem třiceti minut a kdybychom ho měli nějakým způsobem osobně bránit, museli bychom to rozložit snad na tři hráče. Určitě si ho ale budeme každé střídání pečlivě všímat a doufat, že se vyšťaví," přemítá Říha.

O zbrani soupeře dobře ví i čeští hráči. „Draisaitl je silný v rozích i na puku. Má rychlost i výborné myšlení, to z něj dělá excelentního kanonýra," uznává kvality protivníka útočník Michael Frolík. „Na Draisatila si fakt musíme dát bacha, jeho největší síla je v takřka bezchybné realizaci přečíslení," potvrzuje centr Radek Faksa.

Říha nechce tolik řešit soupeře a spíš myslí na výkon vlastního týmu. „Budeme se chtít držet svého hokeje, pokaždé jsme šili taktiku na naše mužstvo. Když se začalo mluvit o soupeři, trochu jsme tím kluky svázali a hra nevypadala dobře," říká Říha a sestavu na čtvrtfinále pečlivě tají.

Nakonec ale přizná, že o gólmanovi už má jasno a že zainteresovaní to už od středečního odpoledne vědí. Pro veřejnost ale zůstává jméno brankáře tajemstvím. Takže zbývá jen tipovat, různé indicie naznačují nasazení Bartošáka.

Kouč připouští, že se odhodlá k jedné, možná i dvěma změnám ve složení útoků, kde se na hraně ocitl Vrána a taky se řeší, jak naložit s bratry Zohornovými. I v tomto směru budou fanoušci možná maličko moudřejší po rozbruslení, které začíná čtvrt hodiny před polednem.