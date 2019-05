Čekání na gól, kdo první překoná brankáře. Ve čtvrtfinálové bitvě na hokejovém mistrovství světa se ujali vedení Češi, když otevřel skóre v polovině utkání s Německem Jan Kovář. Jenže netrvalo dlouho a po čtyřiceti minutách byl stav 1:1. Jakub Voráček v 45. minutě poslal český tým znovu do vedení. Poté vymetl šibenici Dominik Kubalík, mezi střelce se zapsal za chvíli i Ondřej Palát, do prázdné branky se trefil ještě Kovář. Češi mohli slavit výhru 5:1 a postup do semifinále, kde je čeká v sobotu Kanada. Jaké známky byste udělili českým hráčům po duelu s Německem?