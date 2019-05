Byla to s Němci v Bratislavě velká dřina, ale povedlo se. Čeští hokejisté po čtyřech letech vybojovali postup do semifinále mistrovství světa, když o výhře 5:1 nad houževnatým soupeřem rozhodli čtyřmi góly v poslední třetině. „Byli jsme trpěliví a nakonec to tam skutečně napadalo,“ ulevilo se kapitánovi Jakubu Voráčkovi, jenž dal vítězný gól a v kanadském bodování šampionátu si polepšil na bilanci 4+12.

„Hráči si dali říct, ať neblázní a trpělivost se jim vyplatila. Celé mužstvo dřelo a já na střídačce pořád věřil, že se naše ofenzivní kvalita ukáže," tvrdil trenér Miloš Říha. Český tým měl bouřlivou podporu v hledišti, ale dlouho narážel na obrannou hráz Němců, která byla vysunutá už do středního pásma a drobila tím útočnou sílu reprezentantů.

Do největší šance první třetiny se tak dostal soupeř. Draisaitl ale ve 13. minutě z úniku neuspěl. „Zkusil mi puk poslat mezi nohy, já naštěstí scvaknul betony," říkal Patrik Bartošák. Silově hrající Němci za bezbrankového stavu zůstávali soustředěni na obranu, překypovali důrazem a z českých hráčů tím vysávali energii. „Měli jsme dlouho nohy v písku. Věřili jsme ale, že to urveme vůlí. Že když zůstaneme u naší hry, tak ty góly prostě dáme. Byli jsme trpěliví a nakonec to tam skutečně padlo," mínil Jakub Voráček.

Nepředváděli jsme dneska hokej, který umíme. Ještě, že jsme si s tím v konci poradili, oddechl si Jan Kovář

Když Jan Kovář konečně vyzrál na coloradského Grubauera, už za čtyři minuty Němci srovnali po Bartošákově zaváhání při rozehrávce puku. „Kluci mě po chybě podrželi tím, že pak začali sázet góly a bylo vidět, že z nás všech spadlo napětí," ulevilo se českému brankáři.

Ani po té nešťastné brance na 1:1 nebyl čas pochybovat. Soustředil jsem se spíš na to, abychom si vytvořili šance a dali další gól," líčil Voráček, jenž se ve 45. minutě podepsal pod vítěznou trefu po náznaku přečíslení dva na jednoho. „Kdybych jel zleva, Frolda by to měl na volej. To bych mu určitě nahrával, jenže takhle bychom to měli oba přes ruku. Věděl jsem, že když vystřelím, může se to k někomu z nás odrazit, což se taky stalo. Já už puk jen zametl," usmál se český kapitán.

Vedení národního týmu přimělo soupeře trochu víc otevřít hru a reprezentanti využili prostor na ledě ke gólovým kombinacím, takže v rozpětí 87 sekund se prosadili Kubalík a poprvé na MS i Palát. Němci pak v zoufalství riskli i power play, při ní uzavřel účet zápasu Kovář. „Je to nádherný pocit, že se nám povedlo po čtyřech letech zase dojít do zápasů o medaile. Teď nás čeká Kanada a bude to s ní děsně těžké. Teď si ale musíme vorazit. Jsem fakt hrozně unavený, čtvrtfinále bylo pro nás všechny hrozně náročné," přiznal Voráček.