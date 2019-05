Hecujete se spoluhráči z Flyers Myersem, Couturierem a Hartem?

Zatím nic neproběhlo a v kontaktu s nimi nejsem. Ale nějaké špičkování určitě přijde. (úsměv). Oni moc dobře vědí, co od nás můžou očekávat. Naopak pro nás bude jednodušší, že je známe. Víme, co dělají, jaké mají slabiny. Ale i kdyby hrál za soupeře můj bratr, nedám mu ani centimetr. Chci je porazit.

Dáte trenérům nějakou radu?

Když se mě zeptají, tak jim určitě něco řeknu. I když třeba Carter Hart je takový mladý a není ještě úplně okoukaný. Nechci úplně říct, že ho nemám přečteného... Ale nemá rád to, co žádný gólman. Nelíbí se mu góly do prázdné branky.

Čeští hokejisté si dali fotbálek. Jak jim to šlo? A co mají v plánu na volné odpoledne?

Kanada má na šampionátu kliku v koncovkách. Nad Slováky urvala výhru gólem dvě sekundy před koncem, ve čtvrtfinále odvrátila vyřazení pouhé čtyři desetiny sekundy před koncem. Je to náhoda?

Oni zkrátka hrají celých šedesát minut. Nevzdávají zápas do poslední sekundy. To je jejich hokej, jdou do toho na plné pecky, dokud nezazní siréna. Do poslední chvíle prostě nesmíme vypustit žádný souboj, všechno dobruslit. To bude pro nás v zápase největší úkol.

Kanada tentokrát na turnaj nepřivezla největší hvězdy z NHL. V čem bude její hlavní síla?

Mají tým sestavený tak, aby všechny čtyři lajny dávaly góly. Na to si musíme dávat pozor. Mají trenéra, který hraje jedině z defenzivy, musíme se přes ně nějak přecpat.

Bude pro vás utkání jednodušší tím, že v něm nebudete tolik pod tlakem povinnosti postoupit? Proti Německu byl český tým v roli favorita a fanoušci očekávali jedině postup...

Němci mají silné konce zápasů. Kdybychom v závěru nevedli o dva či tři góly, bylo by to možná jiné. Největší tlak asi odpadl, ale bude to zase náročné psychicky i fyzicky. Teď chceme předvést nejlepší zápas, jaký jsme zatím na turnaji odehráli.

Útočník Jan Kovář (vlevo) a obránce Radko Gudas při rozbruslení před zápasem se Švédy.

Vít Šimánek, ČTK

Jaký to je pro vás pocit zahrát si na MS semifinále a bojovat o medaile?

Já osobně si to užívám, jak můžu. Řadím to v kariéře vysoko. Fanoušci nás tlačí od začátku a chceme jim taky něco vrátit za to, jak nás podporují. Nesmíme mít ale nosy nahoru. Na zápasy je potřeba se připravit s maximálním úsilím a zodpovědností. Teď přijdou fyzicky nejtěžší utkání na turnaji.

Co říkáte na výborné výkony brankáře Patrika Bartošáka?

Má sebedůvěru a ukazuje, že na tuhle úroveň má. Dokáže pro nás vyhrávat zápasy. Držel nás v okamžicích, v kterých jsme nehráli úplně nejlíp v defenzivě. Potřebujeme přesně gólmana, jako je on, kterému se teď daří.

Radko Gudas si vyšlápl na Švýcara.

Vasily Fedosenko, Reuters

Den před semifinále jste skoro všichni vynechali trénink na ledě. Bylo to potřeba?

Turnaj je dlouhý, hrálo se hodně zápasů. Kdo má nějaké problémy, den bez ledu mu pomůže, nabere síly. V sobotu se určitě ještě sklouzneme, půjdeme všichni na rozbruslení. Děláme to v průběhu sezony celou dobu. Všichni jsou tady profesionálové a vědí, co mají dělat.

Jaromír Jágr vám v průběhu šampionátu zanechal v kabině na svém plakátě odvážný vzkaz: jedině zlato. Hodně vás to motivuje?

Říkal nám, ať se s ničím jiným nevracíme... (úsměv) Je to samozřejmě speciální motivace. Jarda je nejlepší hráč, který za Česko hrál. A když nám právě on přijde dát takový vzkaz, tak ho určitě berou všichni vážně.