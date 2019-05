Co rozhodlo o semifinálové porážce?

Asi, že vstřelili první gól. Tím se Kanaďané uklidnili. A pak samozřejmě vstup do druhé třetiny, kdy se trefili po deseti sekundách, což je zase nakoplo. Gól jsme dali pozdě. Možná kdybychom ho vstřelili za stavu 0:3, mohlo se to třeba ještě otočit. Oni už pak zápas kontrolovali a hráli co potřebovali. Bolí to, viděli jsme, že Kanada je hratelná. Pořád je ale o co hrát.

Na Murrayho jste vyslali 41 ran, přesto za jeho záda pronikl jen jeden puk. Proč jste se nedokázali v koncovce prosadit víc?

Asi jsme mu málo clonili, nebyli jsme tak nepříjemní v bráně. Snažili jsme se pak proházet lajny, něco změnit. Nějaké šance jsme si vytvořili, ale on všechno pochytal.

Obránce Jan Kolář mluvil o herní nedisciplinovanosti. Máte stejný pocit?

Ti předchozí soupeři asi nebyli ofenzivně takhle kvalitní. Kanaďané mají vyrovnané lajny a střelce, kteří když mají loženku, umějí ji proměnit. Defenzivně to asi nebylo ideální. Dostali jsme pět gólů, s tím se těžko vyhrává.

Kanada vyhrála zaslouženě, říká Miloš Říha a vysvětluje příčiny. Co bude platit na Rusy v souboji o bronz?

SPORT.CZ

V zápase o bronz vyzvete Rusy, s nimiž jste v základní skupině prohráli 0:3. Co na ně vymyslíte?

Všichni víme, jaké mají hvězdy. Uvidíme, jakou taktiku trenéři vymyslí, ale určitě musíme dobře bránit. Jinak proti nim neuspějete. Finové to uhráli s nulou, což není jednoduché. Musíme hrát hodně dobře dozadu, vycházet z protiútoků a udržet se u nich ve třetině. Víme, jak jsou šikovní a nepříjemní v šancích. Vyzkoušeli jsme si to ve skupině a zápas se nám úplně nepovedl. Snad se poučíme.

Rusové mají na odpočinek o trochu víc času než český tým. Je to pro ně výhoda?

Pro oba týmy to asi bude podobné. Rusové taky hráli těžký zápas. Doufejme, že na tohle utkání rychle zapomeneme. Medaile je ještě pořád ve hře.