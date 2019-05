Jak těžká je tahle prohra s Ruskem s ohledem na průběh celého zápasu, v němž jste hráli skvěle?

Myslím, že je to moje nejtěžší prohra v kariéře. Medaile byla opravdu hodně blízko. Těžko se mi to samozřejmě hodnotí. Tým ukázal příslib do budoucna, ale bolí to.

Rozhodly neproměněné šance?

Stoprocentně. Tak když máte padesát střel a dáte jenom dva góly... Bylo tam hodně přečíslení tři na dva. Rusové hráli otevřeně, my jsme si šance vytvořili dobrým bruslením a trpělivostí. Bohužel, gól tam nepadl.

Cítili jste, že Rusové byli nervózní z toho, že nemají zápas pod kontrolou?

Určitě, vidět to bylo i na hře. My jsme si puky dobře dávali, tahali to do branky. Po herní stránce je nám fakt málo co vytknout.

Jak hodnotíte celý turnaj?

To je otázka, na kterou se hrozně těžce odpovídá, když skončíte čtvrtí. Zřejmě největší hokejové zklamání v kariéře, čtvrté místo je asi nejhorší. Ale jsem na kluky pyšný, jaký jsme hráli hokej. Myslím, že každý rozumný člověk se mnou bude souhlasit.

Zklamání je pochopitelné, ale čtvrté místo na MS je v silné konkurenci i tak skvělé...

To ano, ale měli jsme prostě na víc.

Měli jste řadu šancí, vyslali spoustu ran, ruský gólman Vasilevskij ale jen málo puků vyrážel a znovu potvrdil vysokou kvalitu.

To je důvod, proč v NHL podle mě letos získá Vezinovu trofej. Je to nejlepší gólman na světě a dnes to zase ukázal.

Jak vám bylo, když Rusové málem trefili v prodloužení prázdnou branku?

Tam to bylo tak rychlé.... Já nevím, my jsme žrali sedmdesát minut led. Oni měli pár šancí, my jich ale měli v prodloužení dvakrát tolik. Rozhodnout mohly oba týmy.

Jaké to bylo hrát deset minut v prodloužení na ledě ve třech proti třem?

Dřina. Stačí udělat jednu chybu, jeden oblouček na druhou stranu a hned je z toho přečíslení. Je to otevřené, vabank...

Chtěli jste vyhrát za každou cenu už v prodloužení, aby nedošlo na nájezdy, v nichž mají Rusové hodně šikovné hráče?

My věřili i v nájezdech, že vyhrajeme, ale bohužel...

Měl jste být v nájezdech pátým českým exekutorem?

Ano, měl jsem jet.

Jaké zakončení jste na něj chystal?

Mezírek moc není no. Asi se fakt musí střílet mezi betony. Je velký, dobře se pohybuje, hodně těžce se rozhýbává.