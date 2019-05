Jaký je váš bezprostřední pocit ze čtvrtého místa?

Nevím, koho by to v kabině nemrzelo, když jsme byli tak blízko medaili. Vždycky můžete udělat něco jinak. Kritiků se teď objeví milion, kteří zase vystoupí a řeknou, že měl hrát ten nebo ten. Já se ale podívám každému přímo do očí a řeknu, že jsem hrdý na hráče, co předvedli. Nejen v zápase o bronz, ale vlastně po celý turnaj.

Co rozhodlo o tom, že bronzovou medaili mají Rusové a Česko vyšlo naprázdno?

Chybělo nám opravdu jen štěstí. Po semifinále s Kanadou, kdy nám chyběl pohyb i důraz, celé mužstvo neskutečně zvedlo výkon. Od začátku bylo namotivované, hrálo s obrovskou lehkostí a předvedlo proti Rusům padesát střel. Brankář Vasilevskij sice chytal vynikajícím způsobem, ale často při něm stálo i velké štěstí.

Bylo to skutečně jen o štěstí, nebo české koncovce zase něco chybělo?

Já bych nechtěl kritizovat. To si dělejte vy novináři, už zase ode mě něco čekáte... Já mohu být jen hrdý na kluky, jak si tím prošli. Celý šampionát mělo mužstvo velmi dobrý projev a jsem rád, že jsme do hry dávali srdíčko i vůli, s níž jsme vždycky vyhrávali.

Je to příslib pro příští šampionát?

Řekl bych, že je to spíš ukázka do budoucna, jakým způsobem to potřebujeme dělat, aby hráči rádi jezdili do národního mužstva. I Chytil a Vrána, u nichž se tolik probíralo, proč zde byli na tribuně, řekli, že žádnou křivdu necítí a rádi příště přijedou.

Konec smutný, ale jsem na kluky pyšnej, co jsme tady předvedli, říká Michael Frolík.

Jak složitý byl pro vás výběr hráčů pro samostatné nájezdy?

To bylo asi jedno z nejtěžších rozhodování na celém turnaji, protože střelců jsme tam měli opravdu hodně. Jako pátý byl ještě připraven Kuba Voráček, seděl tam i Michal Řepík, ale my se prostě rozhodli pro ty, kteří jeli (Vrána, Kubalík, Kovář, Hronek - pozn. aut.). Některých hráčů jsme se i ptali, všichni do toho chtěli jít.

Jaké jste jim dával pokyny před nájezdy?

Jsou dost zkušení, aby věděli co dělat. Byly tam jen vidět takové obavy z ruského brankáře, bohužel i zakončení pak bylo dost opatrné.

Tu medaili jsme tak chtěli, že jsme žrali led. Bolí to hodně, říká kapitán Jakub Voráček.

Proč jste se rozhodl postavit do branky Šimona Hrubce?

Měl z našich gólmanů asi nejčistější hlavu. Když nám Francouz znovu ulehl na lůžko, rozhodovali jsme se mezi Bartošákem a Hrubcem. Šimon to těžké utkání odchytal spolehlivě.

Když byste měl říct, co vám premiérový rok na reprezentační střídačce dal a vzal, co by to bylo?

Cítím, že mi vzal bronzovou medaili, ale dal mi tu hrdost, že jsme zase ukázali ten český hokej, který reprezentace hrávala.