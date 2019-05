Konec smutný, ale jsem na kluky pyšnej, co jsme tady předvedli, říká Michael Frolík.

O třetí příčce pro Rusy rozhodly až nájezdy. Hokejisté národního týmu cítili, jak byla medaile blízko. Bylo pro ně hodně těžké překousnout obrovské zklamání. „Zahráli jsme opravdu dobře, měli jsme padesát střel, jenže ani to na placku nestačilo," litoval útočník Jan Kovář, jenž patřil spolu s Vránou, Kubalíkem a Hronkem mezi neúspěšné exekutory při klíčových nájezdech. „Taková prohra se kouše těžko, speciálně v nájezdech," připustil i obránce Radko Gudas.

Smutek v očích reprezentantů byl až zdrcující. „Našli jsme v sobě ještě spoustu šťávy, byl to poslední zápas sezony a dali jsme do něj úplně všechno. Nikdo nic nevypustil, bohužel je až hřích, jaké tutovky jsme neproměnili," doplnil řízný bek z Philadelphie.

Michael Frolík, jenž ve skupině držel průměr dva kanadské body na zápas, se ve vyřazovací části už neprosadil. „Kluci měli ale spoustu loženek, zejména ve třetí třetině a v prodloužení, jenže netrefili prázdnou branku, nebo jim puk v poslední chvíli přeskočil hokejku. Je to obrovská škoda. Porážka hrozně štve, protože jsme byli lepší, jenže nakonec rozhodla šikovnost útočníků soupeře při rozstřelu," řekl útočník Calgary.

Jan Kovář se pošesté z MS vrací s prázdnýma rukama. „Stát tam na modré čáře a koukat, jak dostávají Rusové medaile, po níž jsme my tak toužili, bylo úplně zničující," připustil zklamaný Kovář a v očích se mu leskly slzy. Další útočník Michal Řepík hrál na šampionátu počtvrté za sebou a zase bez kýžené odměny. „Měli jsme v boji o bronz velikánské gólové šance, jenže se to nedotáhlo do konce," smutnil.

Byli tady dobří hráči, všichni jsme táhli za jeden provaz, a o to je větší zklamání, že neodjíždíme s medailí," líčil Řepík, jenž přitom cítil, že k ní bylo našlápnuto. „Lidem se asi líbilo, jaký hokej jsme předváděli, jenže v Česku by všichni chtěli už vidět nějakou placku a ta se znovu nepřivezla," musel uznat. „Je vážně těžký přijmout, že jsem posledních devět týdnů dřel s reprezentací a zase z toho nic není," dodal tichým hlasem.

Také Gudas bral bratislavský šampionát jako promarněnou šanci. „Přitom v mančaftu byl skvělý balanc. Mladí kluci šlapali, starší jim šli příkladem a všichni jsme byli vděční za tak masivní podporu fanoušků z hlediště. O to víc mrzí, že jsme medaili neurvali, i když si myslím, že můžeme odjet se vztyčenou hlavou," uzavřel Gudas.

