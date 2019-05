Tíha porážky v rozhodujícím utkání s Ruskem byla stále patrná na trenéru Říhovi, který se vlivem emocí neubránil slzám. "Těžko se mi hledají slova. Jsem složitej trenér a chtěl bych poděkovat za důvěru. Úkol, který jsem dostal, jsem ale nesplnil. Nevím, jestli jsem udělal chybu já. Musím všem poděkovat. Jsem strašně hrdý na Česko, zase jsem hrdý na Česko. Všichni si nás zase váží. Pořád jsme parádní hokejový národ," hledal těžko slova hlavní kouč.

Čeští hokejisté prohráli v neděli utkání o bronz s Ruskem 2:3 po samostatných nájezdech a obsadili čtvrtou příčku. Tímto výkonem vyrovnali umístění z let 2014 a 2015. Poté obsadili jednou pátou pozici a dvakrát sedmou, kdy nepřešli přes čtvrtfinále. Poslední medaili si hráči pověsili na krk v roce 2012, bronz z turnaje, které pořádalo Švédsko a Finsko.

Tomáš Král, prezident Českého hokeje Z mého pohledu jsme odehráli skvělý turnaj. Měli jsme touhu po medaili, přáli jsme si ji. Byl jsem trochu skeptický, ale když jsem viděl, jak kluci hráli, tak jsem věřil. Nejslabší byl asi zápas s Kanadou (semifinále), ten nám nevyšel podle představ. V zápase o bronz tam byla obrovská vůle a chtění. Strašně mě to za kluky mrzí, že když jsme soupeře přehrávali, ale nespadlo to tam. Nájezdy jsou už loterie. Máme tým a hráče, kteří přebírají štafetu, to je pozitivní pro náš hokej. Náš hokej se drží na pozicích, které mu patří. Není úplně špičková, ale je velmi dobrá. Chtěl bych týmu a trenérům poděkovat. Kapitán Jakub Voráček odvedl neskutečnou práci, děkuju všem. Nemám strach, nebojím se o budoucnost.

„Generace hráčů se hodně obměnila, dřív byly velké hvězdy, teď nebyly. Ztroskotali jsme na ruském brankářovi. Je to sport, bohužel to nevyšlo. Bolí to, čtvrté místo je nejhorší. Nějakou dobu bude trvat, než to odejde. Parta byla opravdu dobrá," poznamenal útočník Michael Frolík. "Národní tým je jen jeden. Všichni do toho šlapali, nikdo se nebál něco říct, něco udělat," doplnil obránce Radko Gudas.