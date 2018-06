Neuvěřitelné, žasl Kaut po draftu. Když Sakic zahlásil jeho jméno, byl dojatý

Hokejový útočník Martin Kaut nečekal, že by mohl na draftu NHL přijít na řadu už jako šestnáctý. V minulém týdnu se osmnáctiletý dosavadní hráč Pardubic podrobil operaci srdce v pražském IKEMu a nyní už se těší na boj o místo v nejlepší lize světa. O šanci v týmu Avalanche se chce v nadcházející sezóně prát na farmě v Colorado Eagles v AHL.

"Byl jsem opravdu překvapený, protože jsem před dvěma týdny měl nějaké problémy se srdcem, musel jsem na operaci a teď mě draftovalo Colorado. Je to neuvěřitelné," řekl Kaut po pátečním prvním kole draftu v rozhovoru s novináři, který zveřejnilo Colorado na svém webu.

O problému se srdcem se dozvěděl na začátku června při lékařském vyšetření v Buffalu, kde se sešlo přes sto talentů před draftem na testech. "Měl jsem obavy, protože mi v nemocnici řekli, že budu muset dva měsíce odpočívat," uvedl Kaut, přestože jeho potíže nebyly nijak vážné.

Připrav se, hlásil Volek

Jeho agent Aleš Volek zařídil rychle operaci v IKEMu u uznávaného odborníka Jana Pirka a Kaut se mohl rychle vrátit ke svému snu o brzkém startu v NHL.

Šestnáctá pozice ho velice příjemně překvapila. "Vůbec jsem to nečekal. Jen Aleš Volek mi řekl minutu před tím, než Colorado šlo vybírat: 'Připrav se.' Tak nevím, jestli si dělal srandu. A pak (generální manažer) Joe Sakic vyhlásil moje jméno. Byl jsem dojatý. I moje rodina, brácha, teta se strejdou z Olomouce, kteří tu taky jsou se mnou. Je to neskutečné," řekl Kaut české verzi serveru NHL.com.

"Ve středu jsem přiletěl dřív na draft a ve čtvrtek jsem měl schůzku s Coloradem, docela dlouhou a dobrou. Takže jsem z toho měl dobrý pocit a malinko jsem čekal, že by mě Colorado mohlo vybrat. Jsem za to moc rád. Denver je hokejové město, je tam spousta fanoušků. Těším se na to," uvedl.

Rozhovoru v angličtině se nebál

Šťastný a uvolněný s úsměvem absolvoval i setkání se zámořským novináři. "Moje angličtina není dobrá, ale zkusím to," řekl na úvod a pak celkem suverénně odpovídal na dotazy. "Colorado má skvělé mladé hráče jako MacKinnona, Rantanena, Landeskoga a mě. Ne, to je samozřejmě vtip," pobavil Kaut.

Do NHL chce prorazit co nejdříve. "Jsem připravený na NHL. Ale musím jít krok po kroku. V příští sezóně budu pravděpodobně hrát v AHL a po sezóně uvidíme. Určitě chci hrát v Severní Americe, myslím si, že je to pro mě lepší," uvedl Kaut, který za uplynulé dvě sezony sehrál v extralize za Pardubice 74 zápasů a připsal si 23 bodů za 12 branek a 11 asistencí.

Na konci sezóny si odbyl v přípravě na mistrovství světa v Dánsku i premiéru v české reprezentaci a v devíti utkáních zaznamenal osm bodů za gól a sedm přihrávek. Na mistrovství světa hráčů do 20 let si na přelomu roku připsal v sedmi duelech sedm bodů (2+5).

Vzorem je Bergeron

"První polovinu sezóny jsem měl špatnou, byl jsem ve čtvrté lajně a trávil jsem na ledě sedm minut za zápas. Ale po mistrovství světa dvacítek jsem se přesunul do druhého útoku, hrál jsem přesilové hry a byl jsem na ledě dvacet minut. Byla to nakonec skvělá sezóna," pochvaloval si Kaut.

Za svou přednost považuje všestrannost. Jako vzor má Patriceho Bergerona z Bostonu, čtyřnásobného vítěze Frank J. Selke Trophy pro nejlépe bránícího útočníka. Podobné schopnosti u Kauta ocenil i Sakic, který za Colorado hrával s jiným bývalým útočníkem Pardubic Milanem Hejdukem.

"Ptali se mě tady novináři, jestli chci být jako Milan Hejduk a já jsem řekl, že jo, že by to bylo super," uvedl pro NHL.com/cs Kaut, který by rád také zanechal v Coloradu výraznou stopu. Hejduk, jehož dres s číslem 23 je od loňského září vyvěšen v Pepsi Center mezi legendami klubu, mu může pomoci i radami, protože v Denveru žije.

Kaut si uvědomuje, že draft je jen první krok k NHL. "Je to ještě dlouhá cesta. Chci hrát NHL, ale musím zesílit. Mám 83 kilo a na NHL potřebuju víc. A také musím hrát chytře," uvedl.

I přes nedávnou operaci se už příští týden chystá na kemp nováčků Avalanche. "Byl jsem měsíc mimo, takže to pro mě bude těžké, ale budu se snažit a budu si kemp užívat," dodal Kaut.