Rozhodnout se pro řešení nového kontraktu pomocí nezávislého soudu měli možnost někteří chránění volní hráči do čtvrtka do 23:00 SELČ. Slyšení budou probíhat od 20. července do 4. srpna. Většinou ale obě strany najdou shodu ještě před arbitráží.

Loni se pro ni rozhodlo 30 hokejistů a 29 z nich se domluvilo ještě před jejím začátkem. Arbitráž tak rozhodovala jen o kontraktu obránce Natea Schmidta z Vegas. Ve čtvrtek hned ubyl ze seznamu obránce Trevor van Riemsdyk, který se domluvil s Carolinou.

Pětadvacetiletému Jaškinovi skončil se St. Louis dvouletý kontrakt s ročním příjem rovný milion dolarů. V uplynulé sezoně NHL si připsal v 76 zápasech 17 bodů za šest branek a 11 asistencí. Představil se v dresu české reprezentace na mistrovství světa v Dánsku a v osmi duelech zaznamenal sedm bodů za čtyři trefy a tři přihrávky.

Jaškin, jehož Blues draftovali v roce 2011 ve druhém kole na 41. místě, má na kontě v NHL celkem 266 zápasů a 61 bodů (25+36). Ve 14 utkáních play off vstřelil dva góly a na dva přihrál.

Stejně starého Noska, jemuž nyní vypršela dvouletá dvoucestná smlouva s příjem 612.500 dolarů, si vybralo Vegas loni v červnu v rozšiřovacím draftu z Detroitu. V dresu Golden Knights dostal Nosek ve své čtvrté sezoně v zámoří po příchodu z Pardubic poprvé plnohodnotnou šanci.

V 67 duelech základní části nasbíral 15 bodů za sedm gólů a osm přihrávek. V 17 duelech play off, v němž Vegas prohrálo až ve finále s Washingtonem, si připsal šest bodů (4+2). Předtím za Detroit sehrál v NHL 17 utkání a vstřelil jeden gól. Převážně působil na farmě v Grand Rapids v AHL, kde loni získal Calder Cup.

Rovněž pětadvacetiletému Rittichovi skončil roční dvoucestný kontrakt na 725 tisíc dolarů. V uplynulém ročníku odchytal v NHL 21 zápasů s průměrem 2,92 obdržené branky a úspěšností zákroků 90,4 procenta.

Stejně jako Jaškin se představil na šampionátu v Dánsku, kde měl ve třech duelech průměr 1,98, úspěšnost 90 procent a jednou udržel čisté konto. Do Calgary odešel Rittich z Mladé Boleslavi předloni a v sezoně 2016/17 dostal šanci v NHL jen na 20 minut posledního duelu sezony a z deseti střel jednou inkasoval.

Na arbitráž se obrátila vedle Karlssona další zajímavá jména. Jsou mezi nimi letošní finalista na Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře Connor Hellebuyck i obránce Jacob Trouba z Winnipegu, centr Elias Lindholm z Calgary, bek Matt Dumba s útočníkem Jasonem Zuckerem z Minnesoty, další forvardi Brock Nelson z New York Islanders, Mark Stone z Ottawy a Kevin Hayes, Ryan Spooner, Jimmy Vesey a zadák Brady Skjei z NY Rangers.