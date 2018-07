Útočník Borrows končí v NHL, bude trenér. Nieto a Strome se dohodli na smlouvách

Burrows neprošel draftem NHL, přesto odehrál v základní části elitní zámořské ligy 913 utkání a dalších 85 startů přidal v play off. V roce 2011 hrál s Canucks finále, ze zisku Stanleyova poháru se ale nakonec radovali soupeři z Bostonu.

Kanadu Burrows reprezentoval na světových šampionátech v letech 2012 a 2014, medaili ale nezískal.

Přestupy se nekonaly, Strome i Nieto pokračují ve staronových dresech

Pátý muž draftu 2011 Strome odehrál v základní části minulé sezóny všech 82 utkání, v nichž si připsal 34 bodů za 13 gólů a 21 asistencí. V minulosti hrál také za New York Islanders. Celkem nastoupil v základní části do 340 zápasů a nastřádal 160 bodů (58+102). V 15 duelech play off přidal tři branky a pět nahrávek.

"Poprvé v kariéře jsem našel něco jako svůj domov. Na konci sezony jsem se začal cítit opravdu pohodlně. A řekl jsem svému agentovi, že pevně věřím v budoucnost, jež je před Edmontonem," uvedl Strome pro klubový web.

To Nieto, jehož do elitní soutěže draftovalo San Jose, odehrál v základní části minulé sezóny 74 utkání a zaznamenal 26 bodů za 15 branek a 11 asistencí. Za šest startů v play off přidal tři nahrávky. Celkem odehrál v dlouhodobé fázi soutěže 338 zápasů s bilancí 107 bodů, 50 gólů a 57 přihrávek. V 29 duelech play off má na kontě 11 bodů (3+8).