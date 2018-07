Tohle je pro tebe! Užij si to, brácho, vzkazuje Ovečkin do Česka a posílá cennost

Byl to v sobotu pro Rusko, a hlavně Moskvu, velký den. Nejenže domácí fotbalová reprezentace hrála s Chorvatskem o postup do semifinále mistrovství světa, hokejový útočník Alexandr Ovečkin navíc v ruské metropoli ukázal Stanleyův pohár, který před měsícem s Washingtonem poprvé v kariéře vyhrál. Nyní už slavná trofej míří do České republiky, kde ji v úterý v Hodoníně a Brně bude mít Michal Kempný a o den později v Praze další hráč Capitals Jakub Vrána.

Ovečkin Stanley Cup převzal v sobotu po poledni a divákům jej ukázal poblíž Moskevské státní univerzity, kde během fotbalového šampionátu probíhá fanouškovský festival. Nekončícímu davu se podepisoval přes dvě hodiny, s fanoušky se fotil a dovolil jim si na pohár sáhnout. I tak se nedostalo na všechny, itinerář oslav byl předem daný.

„Člověk by toho chtěl stihnout tolik, ale jakmile si všechno probere v hlavě, podívá se na časový rozpis. Den má 24 hodin, ale já na to všechno mám nějakých 12. Takže v těch musím stihnout maximum, co se dá," řekl Ovečkin pro nhl.com.

Vpodvečer už totiž byla v plánu návštěva tréninkového centra moskevského Dynama, jehož je Ovečkin odchovancem. Se Stanley Cupem se tak mohli polaskat nejen kluboví trenéři, funkcionáři a mladí hokejisté, ale i Ovečkinův otec Michail, který na rozdíl od manželky Taťány nebyl osobně přítomen na pátém finálovém utkání s Vegas, v němž Capitals poprvé v historii NHL vyhráli.

Alex Ovechkin hands the Stanley Cup to his father, Mikhail, for the first time. pic.twitter.com/5exWMvAZyz — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) 7. července 2018

V noci pak následovala soukromá oslava s členy rodiny a kamarády v jednom z moskevských barů. Dorazili na ni i spoluhráči z Washingtonu Orlov s Kuzněcovem nebo bývalý vynikající ruský forvard Sergej Fjodorov.

„Můžete pohár použít, abyste do něj posbírali své slzy," narážel Ovečkin na výsledek čtvrtfinále fotbalového MS, v němž Rusové vypadli s Chorvaty až po pokutových kopech.

V neděli si měl podle redaktora nhl.com Toma Gulittiho ještě Ovečkin užít oslav v rodinném kruhu, přesto se nakonec se Stanley Cupem vydal na Rudé náměstí. A pochopitelně byl hned v centru pozornosti.

Večer už pak byla víkendová sláva u konce. „Kempsi, tohle je pro tebe! Bav se, je to k*** neuvěřitelný. Užij si to, brácho!" vzkazoval ruský kanonýr českému obránci Michalu Kempného, když bodyguardi ukládali pohár do truhly, aby mohl nabrat směr Česká republika.

„Uvidíme se příští rok. Spi dobře, budeš mi chybět," dodal Ovečkin, když se se Stanley Cupem definitivně rozloučil.