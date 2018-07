Zkušený bek Orpik se oklikou přes Colorado vrací do Washingtonu

Washington sice Orpika poslal 23. června spolu s gólmanem Philippem Grubauerem do Colorada za právo volby ve druhém kole letošního draftu, ale Avalanche ho jen o tři dny později vykoupili z posledního roku pětileté smlouvy, která by zabírala 5,5 miliónu dolarů pod platovým stropem. Stal se tak nechráněným volným hráčem.

"Brooks je velmi cenným hráčem a skvělým mentorem pro naše mladé hokejisty. Jsme nadšení, že jsme ho mohli přivést zpátky do našeho klubu," uvedl generální manažer Capitals Brian MacLellan.

Orpik, jenž dosáhl na Stanley Cup již v roce 2009 v Pittsburghu, který byl pro něho jediným předchozím působištěm, odehrál v základní části minulé sezóny 81 zápasů a připsal si 10 asistencí, ale také 168 zblokovaných střel a 218 hitů, v obou případech nejvíce mezi beky Capitals. Za 24 startů v play off přidal gól a čtyři nahrávky.

Celkem schází osmnáctce draftu 2000 a držiteli olympijského stříbra s USA z roku 2010 v základní části jen 18 zápasů k dovršení tisícovky odehraných utkání. Zaznamenal v nich 185 bodů díky 16 přesným zásahům a 169 přihrávkám. V play off odehrál již 149 duelů a stihl v nich 24 bodů (3+21).

Edmundson se dohodl

Obránce Joel Edmundson uzavřel novou roční smlouvu se St. Louis. Pětadvacetiletý účastník letošního mistrovství světa v Dánsku, který byl chráněným volným hráčem, si díky ní vydělá tři milióny dolarů. Nemusí tak k plánované arbitráži.

Edmundson si po bodově nejlepší sezóně kariéry výrazně finančně polepší, skončil mu dvouletý kontrakt na celkem 2,1 milionu dolarů. V 69 zápasech základní části uplynulého ročníku si připsal 17 bodů za sedm gólů a 10 nahrávek. Celkem nasbíral za 205 utkání 41 bodů (11+30), ve 27 bitvách play off přidal čtyři trefy a tři asistence.

Daňo také nemusí k arbitráži

Slovenský útočník Marko Daňo se také ještě před arbitráží dohodl. S Winnipegem podepsal v úterý jako chráněný volný hráč novou roční smlouvu na 800 tisíc dolarů.

Třiadvacetiletý syn jedné z velkých postav slovenského hokeje Jozefa Daňa odehrál v minulé sezoně 23 zápasů, dal dva góly a na jeden nahrál. Sedmadvacítka draftu 2013 hrála v minulosti také za Columbus a Chicago. Celkem má Daňo na kontě v NHL 130 startů a 45 bodů (19+26).

Obránce Brandon Montour v úterý absolvoval slyšení u arbitrážního soudu, jeho výrok však už pro dohodu o další smlouvě v NHL nepotřebuje. Brzy poté totiž uzavřel s Anaheimem jako chráněný volný hráč nový dvouletý kontrakt s celkovým příjmem 6,775 miliónu dolarů.

"Myslím, že tohle je férová dohoda. Alespoň z našeho pohledu. Arbitr mohl rozhodnout jakkoliv a jít při svém rozhodnutí níž, ale i výš," uvedl Montour pro server The Athletic. "Jsem rád, že to takhle dopadlo, v Anaheimu to miluju," dodal Montour.

Čtyřiadvacetiletý bek při své druhé sezóně mezi elitou odehrál 80 utkání, zaznamenal 32 bodů za devět branek a 23 nahrávek a patřil mezi trio nejproduktivnějších obránů Ducks. Ve čtyřech zápasech play off přidal asistenci. Celkem za 107 utkání základní části nasbíral Montour 38 bodů (11+27), za 21 startů v play off stihl osm přihrávek.