Už nebudu vyjukaný, libuje si Kämpf před druhou sezónou v Chicagu

S hokejisty Chomutova si naposledy zatrénoval jejich bývalý útočník David Kämpf, který se vydává za oceán. Čeká jej kemp v Chicagu a jeho cílem je, aby se udržel v prvním týmu a navázal na svoji první sezónu v zámořské NHL. „Už z toho nebudu vyjukaný a vím, do čeho jdu," svěřil se Kämpf před cestou do Ameriky.

Jak jste strávil léto v Chomutově?

Makal jsem jako každý rok. Nic jsem vyloženě neměnil. Na led jsem chodil s chomutovským áčkem a chtěl bych jim poděkovat, že mi to umožnili. Testy v Chicagu začnou 13. září, takže odlétám pět dní předem, je to tak akorát.

S jakou náladou se přesouváte do zámoří?

Doufám, že s nejlepší formou, co zatím mám. Chci dál působit v prvním týmu Chicaga a ideální by bylo, kdybych se tam udržel po celou sezónu.

Bude letošní příprava v Americe pro vás odlišná od té loňské?

Znovu se tam sejde hodně hráčů, z nichž se bude tvořit tým. Vím, co mě čeká, což je plus oproti premiérovému kempu. Nebudu z toho vyjukaný, asi jako každý, kdo tam přijde poprvé. Prostředí, zázemí, vše je na jiné úrovni.

Jak zpětně hodnotíte minulou sezónu?

Odehrál jsem přes čtyřicet zápasů v NHL, takže určitě pozitivně. Mohu být spokojený. Osobní statistiky jsem neřešil.

Pomáhá vám v Chicagu přítomnost bývalého chomutovského spoluhráče Jana Rutty?

Je to moc fajn. Člověk si může pokecat česky, zajít společně na večeři. Honza v Americe už dávno je, ale nemyslím si, že tam letím pozdě.

Co očekáváte od nové sezóny?

Chtějí zabudovat mladé hráče a doufám, že se jim podaří zabudovat i mě. NHL je nesmírně vyrovnaná.

Jak na vás působí historie a tradice Chicaga Black Hawks?

Je to vidět na každém rohu, jaké klub dosáhl úspěchy a jací hráči tam hráli. Dýchá to na vás hodně. A hymna na začátku zápasů, to je něco neskutečného. Taky jsem si to užíval. Všichni zpívají a je to zážitek, než si člověk zvykne.

S angličtinou nemáte problémy?

Že bych mohl vyprávět příběhy, to ne. Ale co potřebuji, to si zařídím, tedy auto, byt. Rozumím všemu, něco si domyslím.