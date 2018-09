Predátoři dvakrát pokořili Floridu, při premiéře se trefil i Pyrochta

Marek Mazanec v brance New York Rangers v přípravném utkání proti New Jersey Devils.

Český brankář Marek Mazanec osmi úspěšnými zákroky pomohl k výhře New York Rangers 4:3 v prodloužení nad New Jersey. Výhru slaví rovněž Michal Neuvirth v brance Philadelphie, která zvítězila 3:1 nad New York Islanders, dvěma gólovými přihrávkami k tomu přispěl i útočník Jakub Voráček. To David Rittich mezi tyčemi Calgary šestkrát inkasoval a musel skousnout prohru s Edmontonem 4:7.

Dvaadvacetiletý Pyrochta uzavřel v květnu jako nedraftovaný volný hráč s Predators dvouletou dvoucestnou smlouvu a vydal se z extraligového Liberce bojovat o šanci v NHL. V prvním testu dostal odchovanec Třebíče na ledě příležitost na 18 minut a pět vteřin.

Ve 44. minutě si Pyrochta připsal přihrávku u gólu Rocca Grimaldiho, který zvýšil už na 3:0. Čtyři a půl minuty před koncem se radoval i z branky, když se při vlastním oslabení dostal k dorážce a překonal ležícího brankáře Michaela Hutchinsona.

Voráček v nedělním první vystoupení na ledě Islanders při porážce 0:3 nenastoupil a v odvetě se v 17. minutě podílel na úvodní trefě Flyers. Po jeho přihrávce otevřel skóre Michail Vorobjov. Další asistenci si připsal český lídr Philadelphie ve 26. minutě v přesilové hře, při které obránce Shayne Gostisbehere svou druhou trefou v utkání zvýšil na 3:0.