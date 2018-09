Když nastoupil ve své premiéře v dresu Bruins, hned skóroval a pomohl k výhře 2:1 po samostatných nájezdech. Totéž se mu povedlo i ve druhém duelu. Osmnáctiletý Lauko, kterého Bruins draftovali v červnovém draftu ve 3. kole, zatím dostává v přípravě velký prostor, za což se trenérům odvděčuje vstřelenými brankami.

Tentokrát se prosadil po rychlém úniku z trestné lavice. „Doufal jsem, že vyhozený puk dojedu. Jel jsem z trestné lavice a říkal si ´mohl by mi přihrát a dám gól´ a přesně to se stalo. Jsem za to moc rád," popsal útočník, který střelou mezi betony prostřelil Bradena Holtbyho, držitele Vezina Trophy za sezónu 2015/16 určeného pro nejlepšího brankáře NHL.

"Nevím, jestli tuto cenu vyhrál, nejsem si jistý. Ale je příjemné mu dát gól," ujišťoval český mladík.

I když se znovu zapsal mezi střelce, nebyl Lauko se svým výkonem spokojený. „Myslím, že v neděli jsem hrál lépe. Je dobře, že jsem dal gól, ale byl jsem dvakrát vyloučený (za držení a hákování) a ztratil jsem hodně puků."

Vladař zažil netradiční situaci

Kromě Lauka byl klíčovým hráčem Bruins brankář Daniel Vladař, který v přípravě nastoupil vůbec poprvé. Pražský rodák, jenž velkou část minulé sezóny prožil na druhé farmě v ECHL, pochytal 31 z 33 střel.

„Myslím, že odchytal dobrý zápas. Kupříkladu v oslabení velice rychle reagoval na křižné pasy hráčů Capitals. Dnes byl tím největším rozdílem mezi oběma týmy," chválil Vladaře asistent trenéra Bostonu Joe Sacco.

Ve třetí třetině duelu si český brankář zažil netradiční situaci. Poté, co do Vladaře při přesilovce Capitals najel protihráč, rozbil se mu jeden popruh na helmě, a tak zbytek zápasu musel odchytat v půjčené masce od náhradního brankáře Kylea Kenera.

„Abych byl upřímný, necítil jsem se v ní dobře. Hůře byl vidět puk a místo toho, abych se soustředil na hru, myslel jsem na helmu," komentoval situaci Vladař, který zároveň pochválil spoluhráče, již zblokovali několik střel Washingtonu. „Kluci mi pomohli při každé šanci, kterou soupeř měl. Bylo to týmové vítězství," dodal.