Šulák zazářil! Stal se hvězdou zápasu a chvála se na něj jen hrnula

Když v květnu 2017 podepsal s Detroitem jako nedraftovaný hráč dvouletý nováčkovský kontrakt, kdekdo se podivoval. Vždyť tehdy třiadvacetiletý mladík hrál EBEL za Znojmo, v Česku ho znal málokdo, přesto se dostal do nominace na mistrovství světa, kde však nastoupil jen do dvou zápasů.

I to stačilo, aby si s Rudými křídly plácl. Nastoupil do kempu, v něm odehrál tři zápasy, vstřelil i gól, leč vedení amerického klubu ho poslalo do finského Lahti, kde strávil většinu uplynulého ročníku. Na závěr si pak na dvě utkání odskočil na farmu Detroitu do Grand Rapids.

O šanci zahrát si slavnou NHL bojuje i nyní. A první utkání, do kterého zasáhl, se mu povedlo. Byl u zrodu dvou gólů, připsal si nejvíce střel ze všech hráčů (4) a na ledě strávil téměř 20 minut (19:48). Za své výkony byl zvolen první hvězdou duelu.

Sestřih zápasu Chicago - Detroit

„Je to excelentní bruslař směrem do ofenzivy. Je taky dost dynamický. Chceme s ním pracovat na tom, aby byl stejně excelentní i v defenzivě. Myslím, že to je právě ta věc, díky které bude ještě lepší," řekl na adresu pelhřimovského rodáka trenér Jeff Blashill.

V podobném duchu se vyjádřil i spoluhráč Thomas Vanek. „Jeho hra se mi líbila. Sice ho ještě moc dobře neznám, ale je to hodně dobrý bruslař. Vyhrál několik soubojů. Taky se nebojí střílet a hrát s pukem. Myslím, že byl (proti Chicagu) jedním z našich nejlepších hráčů."

Detroitu zbývá odehrát ještě šest přípravných zápasů a vzhledem k širokému kádru a rotaci hokejistů, určitě Šulák do všech utkání nezasáhne, přesto tak dvě, tři šance přesvědčit vedení Red Wings o svých kvalitách mít bude.