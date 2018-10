Nejvíc nám dal zabrat Pastrňák, hodnotí vstup do NHL český talent Hronek

Není to legrace a Filip Hronek teď poznává složitosti NHL na vlastní kůži. Rychle se při marodce v týmu Detroitu chopil šance a etabloval se v defenzivních řadách. Jenže Red Wings prožívají drsný start do sezóny spojený se sérií porážek, a tak se při tripu na Floridu dvacetiletý bek ocitl mimo sestavu. Teď věří, že to nebude na dlouho.

Detroit byl léta považován za klub, který mladé hráče zkouší hodně dlouho, než jim dá adekvátní šanci. Překvapilo vás, jakého privilegia se vám vlastně dostalo?

To jo, ale teď je důležité hlavně vydržet. Na velké přemýšlení o tom, co bude, nebo nebude, není čas. Já jsem rád za každou minutu na ledě.

První výhru v sezóně jste uhráli až v sobotu, byla po předchozích výsledcích v Detroitu hodně špatná atmosféra?

Nikoho nebaví prohrávat, kvůli tomu nehrajeme. Liga je vyrovnaná a je dost nepříjemné, když už na začátku sezóny naberete ztrátu. Říkalo se, že nejsme sehraní, ale to si nemyslím.

Zamávala tedy s vámi zpráva, že dlouholetý kapitán Zetterberg už nebude hrát hokej?

Těžko hodnotit, spíš je to otázka na kluky, kteří tu s ním hráli v minulých letech.

Jedním z nich je ostřílený bek Niklas Kronwall. Jak s ním vycházíte?

Je mu 37 let, vyhrál Stanley Cup, takže zkušeností má spoustu a může nám hodně poradit, o což se taky snaží. Pro mě to má ohromný význam se od něj učit.

Současný kouč Hradce Králové Tomáš Martinec říká, že vám dost pomohlo, když jste jako kluk hrával v útoku a nebojíte se teď s pukem něco vymyslet. Souhlasíte?

To rozhodně, odmalička jsem jen nebránil a s pukem si rozumím, je to pro mě příjemnější.

V Hradci stáli hodně o to, abyste ještě nějakou dobu strávil v extralize. Byla to dobrá volba vyrazit do zámoří už jako teenager?

Určitě jsem teď do kempu Red Wings vstupoval s větším sebevědomím, když jsem měl za sebou rok v AHL. V NHL ale začínáte se vším úplně od začátku, proto jsem byl rád, že se mi příprava povedla. Hradec ale pořád sleduju. Jsme v kontaktu s Jardou Bednářem nebo s Karlem Pilařem, prostě s kluky, se kterými jsem se tam potkal. Jsem v obraze.

Dostal jste od Detroitu speciální přípravný plán na léto?

Nic takového. Trénoval jsem v Hradci s kondičním koučem Jardou Svobodou, ale bylo to podobné jako předchozí léto. Teď se snažím naplno využít tréninků, makat je třeba neustále.

Podle fotek, na nichž vypadáte jako bojovník MMA McGregor, se ani nestíháte holit.

Já měl vousy celou minulou sezónu, až před mistrovstvím světa jsem se oholil. V létě jsem se ale nechal zase zarůst. To není žádná móda ani nedostatek času, mě prostě to holení nebaví.

Už jste si v NHL zahrál proti Kovalčukovi, Matthewsovi, Tavaresovi. Kdo na vás zatím udělal největší dojem?

Člověk si musí dát bacha na všechny. Ale nejvíc nám dal zabrat Pasta (David Pastrňák), to je skvělý hráč. Já už to teď někde říkal, že je fajn hrát s ním a dívat se na něj jako spoluhráč. Pokud ale nastoupí proti vám, tak je to problém. Je hrozně těžké ho bránit, i když víte, co s pukem dokáže. On pokaždé překvapí a něco vymyslí, proto je výjimečný.