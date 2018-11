Díky, tati! Společné cesty jsou v NHL odměnou pro hráče i rodiče

„Táta byl na domácím zápase s Coloradem a pak v Bostonu," popisoval útočník Flyers Jakub Voráček. Otce Milana po utkání s Bruins představil i generálnímu manažerovi české reprezentace Petru Nedvědovi, který na Voráčka seniora okamžitě spustil: „Nazdááár" I když Voráček otce výsledkově nepotěšil, společnost rodiče, oblečeného do dresu Philadelphie s číslem 93, mu evidentně udělala radost.

„Vždycky je to dobrý, zajdeme na večeři, pokecáme. Když jsem doma v Česku, tak je to něco jiného. Takhle na sebe máme víc času. Bohužel Leo Gudas nemohl, protože trénuje v Rumunsku, a letos chyběl i pan Neuvirth. Táta byl sám Čech, ale on si vždycky nějak poradí," řekl Voráček.

Jakub Voráček s otcem během rybaření v zámoří.

Archiv Jakuba Voráčka

„NHL hraju už osm let a táta ještě na tripu nebyl. Byl bych rád, kdyby to někdy zvládnul, ale oni hrají v Rumunsku pomalu víc zápasů než my. Bohužel se sem nedostane, maximálně na play off. Ale to zase vždycky přiletěl," poznamenal Radko Gudas, jehož otec trénuje klub HSC Czíkszereda.

Zapojují se už i matky

„Podle mě kouká jenom na hokej. Vidí všechny zápasy a o mojí hře se pořád bavíme. Taky mi radí, abych víc střílel. Má tam věci, kterých si třeba já nevšimnu, takže jsem rád, když mi to předá," líčil Gudas.

Že jsou ale cesty otců se syny trochu nefér vůči matkám hokejistů, už v NHL pochopili, a tak mají z loňska fotky se svými potomky z letadla Bruins i mámy Davida Krejčího Renata a Davida Pastrňáka Marcela. „Trochu jsem žárlila, když manžel vyprávěl historky, které zažil s otci dalších hráčů," mrzelo Lynn Marchandovou, maminku Pastrňákova spoluhráče z útoku Brada Marchanda. „Je teď fajn poznat ženy, které v životě prožívaly velice podobné věci jako já."

Každodenní ranní jízdy autem na tréninky, nošení obřích tašek s výstrojí, vlezlá zima na stadionech. Jen zlomku rodičů, kteří toto absolvují, je ale dopřáno, aby zblízka viděli, jak si jejich děti splnily sen o NHL.