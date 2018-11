Neuvirth musel z tripu domů. Snažím se zůstat pozitivní a uvidíme, co bude dál, uvedl

Ten smutný pohled nevěstil nic dobrého. Michal Neuvirth ve čtvrtek postával v saku v útrobách Staples Center před kabinou hokejistů Philadelphie a bylo znát, že mu není moc do řeči. V zápase proti Kings se ani nepřevlékl do výstroje a po tréninku v San Jose ho klub poslal z Kalifornie domů. Zase je zraněný.

„Jsem po operaci kyčlí a je to, jaké to je," povzdechl si třicetiletý gólman v LA. „Snažím se zůstat pozitivní a uvidíme, co bude dál." Když je Neuvirth zdravý, dokáže podávat mimořádné výkony, ale v posledních letech byl spíš na marodce. V roce 2016 prodělal kolaps na ledě a v minulé sezoně pak odchytal jen 22 utkání.

V této sezoně šel nejprve na jeden duel na farmu a premiéru si odbyl až 27. října proti Islanders, od nichž ale inkasoval šest branek.

„Byl to zápas jako každý jiný. Někdy to vyjde a někdy ne. Sezona je strašně dlouhá, abych po jednom nevydařeném zápase sklopil hlavu. Život jde dál, nebyla to premiéra, jakou bych si představoval, ale to k tomu patří," prohlásil Neuvirth.

Pro Flyers je teď jeho ztráta velkým problémem, už v minulé sezoně byla první gólman Brian Elliott hodně přetížený. „Není to dobrá situace, ale Neuvy se v první řadě musí uzdravit," řekl kouč Philadelphie Dave Hakstol.