NHL zažila velký příběh. Boyle porazil rakovinu a v Pittsburghu nasázel první hattrick kariéry

Velký životní a sportovní příběh se psal v hokejové NHL v noci z pondělí na úterý. Útočník New Jersey Bryan Boyle porazil rakovinu a týden poté, co oznámil, že se vyléčil, vstřelil svůj první hattrick ve 12leté kariéře v nejlepší lize světa. Pomohl jím k vysoké výhře 5:1 na ledě Pittsburghu.

Útočník New Jersey Devils Brian Boyle (11) vstřelil premiérový hattrick v NHL.

Shodou okolností se pondělní duel v Pittsburghu hrál pod záštitou iniciativy Hockey Fights Cancer Night (Hokej bojuje s rakovinou). Slova, o nichž Boyle ví po posledních měsících dost a dost.

Loni v záři byla 33letému centrovi diagnostikována chronická myeloidní leukémie a kvůli nemoci zmeškal start minulé sezóny, do níž ještě stihl naskočit a pomoct Ďáblům do play off.

Nemoc porazil, což oslavil i čistým hattrickem v Pittsburghu, kde se stal hlavní hvězdou utkání.

„Tyhle večery miluju," rozplýval se po utkání Boyle. „Někdy jsem se cítil hodně sám. Na boj s rakovinou si občas vzpomenu a necítím se úplně dobře. To nejhorší je, když vás lidé litují. Neví, co mají říkat. Vy si ale přejete, aby se vedle vás cítili příjemně," vysvětloval rodák z Hinghamu.

„Podle mě je důležité, když se vás zeptají, zda nepotřebujete pomoc. Lidé ale všeobecně dokáží člověka povznést. Já měl na tohle štěstí. Myslím, že na světě je spousta dobrých lidí, kteří vás z toho vytáhnou," dodal americký hokejista.